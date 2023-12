Nhiều nước EU không muốn tham gia "đảm bảo an ninh" cho Ukraine

(VTC News) -

Ngày 24/12, trong phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Ukraine, ông Andrey Sibiga - Phó chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Áo, Croatia, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Malta đều không tán thành việc Liên minh châu Âu (EU) thực hiện một thỏa thuận đảm bảo an ninh lâu dài dành cho Kiev.

Thỏa thuận an ninh lâu dài dành cho Ukraine được các nước thuộc nhóm G7 thông qua vào tháng 7/2023, vạch ra các cam kết an ninh với Kiev. Trong đó bao gồm tiếp tục hỗ trợ quân sự, chia sẻ thông tin tình báo và các biện pháp khác nhằm tăng cường an ninh của quốc gia này.

Nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu không ủng hộ một thỏa thuận quốc tế về đảm bảo an ninh cho Ukraine. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, ở Liên minh châu Âu thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine lại không nhận được sự ủng hộ của nhiều nước thành viên. Trong đó có 6 quốc gia được ông Sibiga nhắc đến.

Vào tháng 9/2023, trợ lý cấp cao Tổng thống Zelensky, Mikhail Podoliak từng cho biết có 28 quốc gia trên thế giới ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Kiev và con số này có thể tăng lên 51 trong tương lai.

Cũng theo ông Sibiga, Kiev không có ý định hối thúc các quốc gia trên ủng hộ thỏa thuận vì Kiev tự tin những nước này sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý.

Ông Sibiga nói thêm rằng, vấn đề này đã được thảo luận trong chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tới Kiev. Kiev và Warsaw gần đây đã bất đồng về các cuộc biểu tình do những người tài xế Ba Lan tổ chức ở biên giới, những người này phản đối các quy định mới của EU đang thiên vị cho Ukraine và ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Karl Nehammer bình luận về các đảm bảo an ninh vào tháng 6 rằng, các nước EU vẫn giữ thế trung lập không thể ủng hộ tuyên bố này, mặc dù tất cả đều cam kết sẽ thảo luận vấn đề này trong tương lai.

Hungary và Slovakia phản đối việc gửi viện trợ quân sự tới Kiev. Budapest cũng hoài nghi về nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine, trong khi Bratislava cảnh báo rằng việc gia nhập EU của nước này “còn rất xa”.