Nhiều nhân viên y tế Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19

(VTC News) -

Đầu tuần này, Thống đốc bang Ohio Mike DeWine tiết lộ, khoảng 60% nhân viên viện dưỡng lão ở bang này quyết không tiêm vaccine COVID-19. Trong khi đó, The New York Post đưa tin, hơn một nửa nhân viên y tế của Thành phố New York tỏ ra hoài nghi về vaccine COVID-19.

Hiện nay, theo The New York Post, tại California và Texas, tỷ lệ nhân viên y tế từ chối tiêm vaccine cũng rất cao. Theo Los Angeles Times, các quan chức y tế công cộng Mỹ cho biết, ước tính có khoảng 50% nhân viên tuyến đầu ở hạt Riverside thuộc bang California không muốn tiêm vaccne.

Số lượng lượng lớn nhân viên y tế Mỹ từ chối tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Tờ báo cho biết, hơn một nửa số nhân viên bệnh viện tại Bệnh viện Cộng đồng St. Elizabeth ở California đủ điều kiện nhận vaccine song đã từ chối. Và tại Texas, một bác sĩ tại Trung tâm Y tế Houston Memorial cho biết, một nửa số y tá trong cơ sở này sẽ không tiêm vaccine.

Theo khảo sát gần đây của Kaiser Family Foundation, 29% nhân viên y tế Texas “do dự tiêm vaccine”. Los Angeles Times cho biết, những người tham gia khảo sát muốn uống vaccine hơn là tiêm, đồng thời số nhân viên y tế này cũng quan ngại yếu tố chính trị sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển, cũng như tiêm chủng vaccine COVID-19.

Một y tá tại một bệnh viện ở California, người đã chọn không dùng vaccine vì cô ấy đang mang thai, cho biết các đồng nghiệp của cô đã chọn theo cách giống cô, tin rằng họ không cần vaccine để vượt qua đại dịch.

April Lu, một y tá 31 tuổi tại Trung tâm Y tế Providence Holy Cross, nói với tờ Los Angeles Times rằng: “Tôi cảm thấy mọi người vẫn có thể vượt qua đại dịch mà không cần tiêm vaccine”.

Nhà dịch tễ học Marc Lipsitch của Đại học Harvard cho rằng, tỷ lệ từ chối vaccine cao không chỉ trong số các nhân viên y tế mà còn cả người dân nói chung, cảnh báo đây có thể là sẽ là vấn đề đáng báo động.

“Để một xã hội quay trở lại với cuộc sống bình thường phụ thuộc vào việc có càng nhiều người được bảo vệ thông qua việc tiêm chủng vaccine”, Marc Lipsitch nói.