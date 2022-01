Nhiều người trẻ đứng ngoài bái vọng chùa Hà cầu duyên

Cô Thủy cũng đến chùa Hà làm lễ ngay ngoài cổng như nhiều người khác. “Hôm nay tôi đến đây cầu bình an, may mắn vào ngày đầu tháng. Đến thấy chùa chưa mở cửa nên tôi thắp hương phía ngoài cổng. Giữa năm vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch không đi được nên nay tôi tranh thủ đến đây thắp hương, làm lễ”, cô Thủy nói.