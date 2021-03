Nhiều người ngộ độc botulinum nghi do ăn pate chay, Bộ Y tế ra khuyến cáo khẩn

(VTC News) -

Theo Cục An toàn thực phẩm, để phòng tránh nguy cơ ngộ độc botulinum người dân cần thực hiện nghiêm túc ăn chín, uống chín; chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp hết hạn sử dụng, bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường.

Người dân khi sử dụng các sản phẩm đóng hộp nếu gặp phải các triệu chứng nghi ngộ độc botulinum cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Nhiều người gặp vấn đề sức khỏe khi sử dụng pate chay không đảm bảo. (Ảnh minh họa).

Chiều 25/3, Sở Y tế TP.HCM thông tin, người phụ nữ 53 tuổi và bé gái 16 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, được hồi sức tích cực ở bệnh viện sau khi ăn pate chay.

Bệnh nhân nữ 53 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115. Bệnh nhân 16 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trước đó, một phụ nữ (là em gái bệnh nhân 53 tuổi và là mẹ của bệnh nhân 16 tuổi) có cùng bệnh cảnh và tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Họ đều ăn pate chay trước khi sức khỏe có vấn đề.

Theo thông tin từ chồng và con trai của bệnh nhân nữ 53 tuổi đang hồi sức tại Bệnh viện Nhân Dân 115, vào trưa thứ bảy ngày 20/3, gia đình có nấu bún riêu chay tại miếu (cách nhà khoảng 2 km, nhà ở số 245/1B An Thạnh, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho nhiều người cùng ăn, trong nguyên liệu thấy có 1 hộp pate chay bị phồng lên.

Hiện Ban An toàn vệ sinh thực phẩm đang khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và xử lý theo quy định. Trong khi chờ xác định chính xác thông tin, Sở Y tế TP. HCM yêu cầu người dân tạm ngưng việc sử dụng tất cả các sản phẩm có liên quan đến pate chay và chờ thông tin, thông báo mới nhất từ Ban An toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng những ai cùng ăn pate chay với các bệnh nhân trên cần đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và điều trị.

Trước tình hình trên, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, (Bộ Y tế) Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm có công văn gửi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM; Sở Y tế TP. HCM; Sở Y tế tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc do sử dụng pate chay.