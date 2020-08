Nhiều người dùng đang tải nhầm ứng dụng Bluezone, khắc phục thế nào?

Bluezone là ứng dụng phát hiện người tiếp xúc gần thông qua sóng Bluetooth. Thông qua ứng dụng này, người cài đặt Bluezone sẽ lập tức nhận được thông tin nếu chẳng may bản thân từng tiếp xúc gần với người mang bệnh.

Với hiệu quả mà ứng dụng này mang lại, không khó hiểu khi Bluezone đang xếp top 1 ứng dụng phổ biến nhất tại Việt Nam trên cả 2 nền tảng Android và iOS. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dùng di động, họ gặp phải tình trạng nhầm lẫn giữa Bluezone với Bluzone, Bluezone Ads, Bluezone Pool - những ứng dụng khác hẳn về tính năng nhưng có tên tương tự.

Bluzone có tên gần giống với Bluezone và đây không phải là ứng dụng truy vết người nghi mắc COVID-19. (Ảnh: Hà Cường)

Nhiều người dùng tải nhầm ứng dụng không phải Bluezone do AppStore gợi ý. Đây cũng là lý do mà Bluzone từ một ứng dụng vô danh đã leo lên vị trí cao trong top các ứng dụng phổ biến. Do tỷ lệ search nhầm quá nhiều, từ khóa Bluzone thậm chí còn được Apple gợi ý trên thanh tìm kiếm của kho ứng dụng AppStore.

Đây là ứng dụng cung cấp khả năng cấu hình và giám sát từ xa, không liên quan gì tới việc truy vết người nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, do có ngày phát hành vào tháng 6/2017, Bluzone không phải là phiên bản nhái của ứng dụng Bluezone. Tuy vậy, việc tải về và cài đặt ứng dụng này không có ý nghĩa trong công tác phòng chống COVID-19.

Ngoài ra, một số ứng dụng cùng tên Bluezone mà người dùng hay nhầm lần như:

Ứng dụng Bluezone Pool. (Ảnh: Hà Cường)

Ứng dụng Bluezone ADS. (Ảnh: Hà Cường)

Tìm kiếm từ khoá Bluezone trên AppStore có tới trên 10 ứng dụng được gợi ý. (Ảnh: Hà Cường)

Để tự bảo vệ mình và cộng đồng, người dùng cần tải về chính xác ứng dụng có tên BLUEZONE - Phát hiện tiếp xúc. Đây là ứng dụng do Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) phát triển. Người dùng có thể kiểm tra tên đơn vị phát hành trước khi cài đặt để tránh nhầm lẫn.

Việc người dân cùng sử dụng Bluezone có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống COVID-19. Trong trường hợp một người dùng Bluezone nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh, những người tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách 2 mét với người này trong khoảng thời gian 14 ngày sẽ nhận được cảnh báo. Nhờ vậy, người dùng ứng dụng Bluezone có thể tự biết được nguy cơ của bản thân, góp phần giảm lây nhiễm cho người thân và cộng đồng.

Với cơ quan chức năng, việc có một cộng đồng người sử dụng ứng dụng Bluezone sẽ giúp truy vết được tất cả nguồn lây nhiễm COVID-19, từ đó đưa ra biện pháp phòng tránh dịch hiệu quả, tránh lọt ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chính vì vậy, việc cài đúng ứng dụng Bluezone sẽ giúp người dùng di động tự bảo vệ bản thân, gia đình và toàn thể xã hội.

Video: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone