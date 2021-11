Nhiều người dân thoát chết khi quả đồi lớn sạt lở, trụ điện đôi đổ sập

(VTC News) -

Ngày 18/11, ông Trần Toại, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lớn kéo dài liên tục trong những ngày qua khiến nhiều khu vực đồi núi trên địa bàn huyện bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều người hú vía thoát chết khi trụ điện đôi đổ sập. (Ảnh: B.C)

Tính đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng huyện đã di dời khẩn cấp 70 người dân vùng sạt lở núi, trong đó có một người bị thương nặng, giao thông nhiều nơi bị ách tắc nghiêm trọng.

Ông Trịnh Ngọc Duy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, thông tin, khoảng 8h ngày 18/11, sạt lở núi khiến một lượng lớn đất đá tràn vào nhà 4 hộ dân ngụ cư dưới chân núi Chim (thuộc tổ Trung Thị, thị trấn Trà My).

Theo ông Duy, trong khi các lực lượng chức năng đang giúp hộ ông Trần Hữu Phước thu dọn tài sản để đưa ra bên ngoài thì đất đá từ trên đồi cùng một trụ điện đôi, đường dây trung thế, bất ngờ đổ sập kèm theo tiếng nổ lớn. Trụ điện và đường dây đè sập hoàn toàn ngôi nhà của ông Phước và làm ông Phước bị thương nặng ở vùng mặt.

"Cũng tại khu núi Chim, trưa 17/11 cũng xuất hiện một vết nứt lớn trên sườn đồi, kéo dài hàng chục mét. Bà con địa phương còn nghe được tiếng nước chảy, phát ra âm thanh róc rách bên trong các khe nứt.

Vệt nứt này đang uy hiếp 13 ngôi nhà dưới chân núi, buộc chính quyền địa phương phải sơ tán dân khẩn cấp", ông Duy nói.

Bùn đất nhão nhoẹt phủ kín đoạn đường dưới chân núi Chim.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Quảng Nam, tính đến 9h ngày 18/11, trên các trục đường chính ở huyện Bắc Trà My có đến hàng chục điểm sạt lở lớn. Quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Tân, đường Đông Trường Sơn qua khu vực xã Trà Đốc, tuyến đường tránh phía Tây thị trấn Trà My bị sạt lở nhiều nhất, giao thông hoàn toàn bị ách tắc.