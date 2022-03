Nhiều máy bay của Nga bị bắt giữ ở nước ngoài

(VTC News) -

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev ngày 22/3 cho biết, Nga đã mất 78 máy bay do các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Savelyev cho biết thêm, gần 800 máy bay trong phi đội 1.300 chiếc hiện đã được đăng ký thuộc tài phán của Nga.

Các máy bay của Nga bị bắt giữ ngay cả ở một số quốc gia mà Moskva coi là thân thiện, trong đó có Armenia, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Nga đã cố gắng đàm phán mua lại số máy bay bị bắt giữ nhưng không có kết quả. Chủ sở hữu của các máy bay này kiên quyết yêu cầu Nga trả lại tài sản.

(Ảnh minh họa: Sputnik)

“Gần 800 máy đã được chuyển [sang cơ quan đăng ký hàng không Nga]. Chúng tôi sẽ có những chiếc máy bay này thông qua một công ty bảo hiểm của Nga. Nga cũng mất 78 máy bay”, Bộ trưởng Savelyev cho biết trong cuộc họp của Ủy ban Chính sách Kinh tế của Hội đồng Liên bang ngày 22/3.

“Chúng tôi đang tìm cách hợp pháp để thương lượng với bên cho thuê và giải quyết vấn đề, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Họ không muốn thương lượng bồi thường hoặc việc các hãng hàng không Nga mua lại tài sản của họ”, ông Savelyev nói thêm.

Trước đó, vào ngày 12/3, Cơ quan Hàng không Dân dụng Bermuda - trước đây là nơi đăng ký hầu hết các máy bay Nga, thông báo rằng do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với hàng không Nga, Cơ quan Đăng ký Máy bay Bermuda không thể phê duyệt các máy bay Nga có đủ điều kiện bay.

“Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với lĩnh vực hàng không đã tác động đáng kể đến khả năng duy trì giám sát an toàn đối với các máy bay do Nga vận hành. Do đó, BCAA đã tạm thời đình chỉ tất cả các Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của các máy bay Nga”, tuyên bố nêu rõ.

Ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành sửa đổi Bộ luật Hàng không của Liên bang Nga. Dự luật, do chính phủ đưa ra nhằm hỗ trợ ngành vận tải của Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ bên ngoài, cho phép các công ty hàng không Nga đăng ký trong nước đối với các máy bay thuê của nước ngoài. Dự luật cũng đã tạo cơ hội cho các hãng nhận chứng chỉ đủ điều kiện bay ngay tại Nga.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, Mỹ, Canada và tất cả các quốc gia EU đã đóng cửa không phận của họ đối với máy bay của Nga. Moskva đáp trả tương tự.