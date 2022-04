Nhiều khu vực trên cả nước có thể đón mưa rào và dông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến 2/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông; vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to diện rộng.

Từ 29/4 đến 3/5, các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

Nhiều vùng trên cả nước mưa rào và dông dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, trước khi đón đợt mưa rào và dông, từ 25-27/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Từ 25 đến 26/4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Bên cạnh đó, ngày 27-28/4, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội từ 25-26/4 nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.