Nhiều hộ dân vùng lõi Dự án sân bay Long Thành sống tạm bợ chờ tái định cư

(VTC News) -

Dự án quy hoạch xây dựng sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, tỉnh Đồng Nai phải giải tỏa 5.000ha đất, với gần 4.900 hộ dân (khoảng 15.000 nhân khẩu) phải di dời, tái định cư.

Trong đó, xã Suối Trầu (nay là ấp Suối Trầu, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) là nơi nằm trong vùng lõi của dự án, toàn bộ xã bị giải toả trắng để nhường mặt bằng cho dự án trọng điểm quốc gia này.

Tuyến đường hương lộ 10 hướng vào khu vực ấp Suối Trầu lầy lội sau cơn mưa.

Các xã khác thuộc huyện Long Thành như: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn bị mất một phần diện tích. Thế nhưng, hiện còn hàng trăm hộ dân tại vùng lõi này phải sống tạm bợ chưa thể dời đi.

Ghi nhận của PV VTC News chiều 14/8, trên tuyến đường hương lộ 10, hướng vào khu vực ấp Suối Trầu, các loại xe ủi, xe ben đang san lấp mặt bằng, xung quanh bốn bề là những núi đất đá, mặt đường lầy lội sau cơn mưa lớn.

Một số hộ dân ở vùng lõi dự án này cho hay, việc hỗ trợ đền bù, tái định cư bắt đầu thực hiện vào cuối năm 2015 nhưng tới nay vẫn còn khoảng hơn 30 hộ dân chưa được đền bù, chuyển tới nơi ở mới. Họ đành chấp nhận sống tạm bợ giữa lòng công trường đang thi công, chờ ngày được bốc thăm tái định cư.

Ông Giáp Mạnh Khanh đã được cấp suất chính nhưng vẫn ở lại để chờ cấp suất phụ.

Đa phần các hộ còn sót lại tại đây chưa nhận được đền bù thuộc diện suất phụ tái định cư, một số hộ là suất chính nhưng cũng chưa nhận được đất.

Ông Giáp Mạnh Khanh (50 tuổi, ấp Suối Trầu 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) là một trong số hộ dân còn bám trụ lại tại đây do chưa được cấp đất tái định cư suất phụ và còn 1,7ha đất nông nghiệp chưa nhận được tiền đền bù giải tỏa.

“Việc chậm đền bù đã nửa năm rồi. Mấy tháng trước ở đây còn khoảng 100 hộ nhưng người ta nhận được đền bù là đi liền. Đến lúc còn khoảng 50 hộ thì UBND huyện báo hết quỹ đất cho suất phụ, phải chờ huyện triển khai, chúng tôi đành phải ở lại chờ ngày huyện giải quyết”, ông Khanh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hiển (51 tuổi, ấp Suối Trầu 1, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Mỗi ngày ông Hiển đều chạy ra khu vực thi công để "ngóng" người từ UBND huyện xuống và dò hỏi ngày được tái định cư.

Ông Hiển lo lắng khi những núi đất đá chất chồng lên nhau cao hàng chục mét, gia đình ông và những hộ dân còn sót lại bị cô lập không có lối ra.

Trận mưa khiến nước bùn đỏ từ các đồi đất tràn vào căn nhà của ông Tạ Kế Tường tại ấp Suối Trầu 1.

"Cuộc sống của những người còn lại phải đối mặt với trăm bề khó khăn, khi đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong. Mỗi trận mưa lớn, nước bùn từ các đồi đất đỏ cao ngút chảy như suối tràn vào nhà chúng tôi hết", ông Hiển chia sẻ.

Theo ông Hiển, khu vực Suối Trầu 1 trước đây có hơn 1.000 hộ dân sinh sống nhưng hiện còn chưa tới 1/10 con số đó. Từ khi di dời, tình trạng an ninh tại đây không được đảm bảo, nhiều người phản ánh khu vực này liên tục gặp phải tình trạng mất đồ do bị ăn cắp vặt.

Các hộ dân phải dự trữ lương thực phẩm vì khu vực này không còn ai buôn bán. Muốn mua đồ ăn họ phải ra đường lớn cách hơn chục cây số, song đường khó đi, trơn trượt gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt mỗi khi có người đau ốm, bệnh tật đi cấp cứu thì rất nguy hiểm khi đi một mình hoặc chở người bệnh càng khó hơn.

Các loại xe cơ giới hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trước đó, những hộ dân được đền bù đã chuyển đến khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nằm trên địa bàn 2 xã Lộc An và Bình Sơn - phía Tây Bắc Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dọc theo tuyến đường tỉnh 769 và tiếp giáp Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn.

Khu tái định cư có diện tích khoảng 280ha, được chia làm 3 phân khu với hơn 5.000 lô tái định cư, đáp ứng chỗ ở cho 26.500 đến 29.500 người, phục vụ di dời các hộ dân bị giải tỏa trắng thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo UBND huyện Long Thành, đến cuối tháng 7/2022, các cơ quan chức năng của địa phương đã phê duyệt phương án hỗ trợ tiền thuê nhà (tạm cư) cho 1.275 trường hợp thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tổng số tiền hỗ trợ tạm cư được phê duyệt là hơn 26 tỷ đồng.

Trong tổng số các trường hợp được phê duyệt, hiện UBND huyện Long Thành đã thực hiện chi trả tiền tạm cư cho 1.163 trường hợp. Đối với 112 trường hợp còn lại, địa phương đang tiếp tục chi trả.

Trạm trộn bê tông của Dự án sân bay Long Thành.

Việc chi trả tiền tạm cư nhằm mục đích hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Sân bay Long Thành đã được xét tái định cư nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Trong thời gian chờ đợi hoàn thành xây dựng nhà tái định cư, các hộ dân này được hỗ trợ tiền tạm cư để sớm di dời, bàn giao mặt bằng dự án.

Theo ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, việc bồi thường, tái định cư cho người dân ảnh hưởng bởi Dự án sân bay Long Thành cơ bản đã thực hiện xong. Những hộ còn sót lại chưa được đền bù, di dời tái định cư đa phần thuộc trường hợp khiếu nại, không có cơ sở ủy quyền, tranh chấp, liên quan tòa án… Thời gian vừa qua UBND huyện đã kết hợp cùng các đơn vị liên quan để xử lý, tháo gỡ những khó khăn này.