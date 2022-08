Nhiều giáo viên nghỉ việc do lương quá thấp

(VTC News) -

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương cho biết thông tin trên tại Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng nay (12/8).

527 giáo viên nghỉ việc

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Bình Dương hiện có 742 trường học (393 trường công lập, 349 trường ngoài công lập) với tổng số 527.102 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT, tăng thêm gần 30.000 em so với năm học 2021 - 2022. Tuy nhiên, thời gian qua toàn tỉnh ghi nhận 527 giáo viên nghỉ việc do lương quá thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Số học sinh tăng lên, số giáo viên nghỉ việc cũng tăng khiến ngành GD&ĐT tỉnh này đối mặt với khó khăn, thiếu trầm trọng người dạy. Dự kiến năm học tới, toàn tỉnh thiếu 3.102 giáo viên, nhiều nhất là giáo viên khối THCS với 1.305 người, cấp tiểu học cần 1.207 người, THPT cần 118 giáo viên, còn khối mầm non thiếu 465 giáo viên.

Bình Dương là nơi tập trung đông dân cư, nhiều khu công nghiệp lớn nên hầu hết các trường đều có số học sinh trên một lớp vượt quá số lượng quy định 45 - 50 em/lớp. Nhiều trường phải giảm số buổi học từ 2 buổi/ngày xuống còn 1 buổi do thiếu phòng học, khó đảm bảo chất lượng dạy học. "Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế đang được địa phương áp dụng", bà nói.

Để giảm áp lực sĩ số học sinh năm học mới 2022 - 2023, bà Hằng cho biết, Bình Dương đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 11 trường (1 trường THCS, 10 trường mầm non ngoài công lập).

Về vấn đề thiếu giáo viên, Sở GD&ĐT đã và đang tham mưu cho UBND tỉnh tuyển dụng thêm biên chế hoặc ký hợp đồng giáo viên để giải quyết tạm thời bài toán thiếu giáo viên. Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT có chính sách đặc thù cho tỉnh để thu hút được thêm giáo viên, phục vụ đủ số học sinh tăng thêm mỗi năm.

Thiếu giáo viên trầm trọng

Đại diện Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng cho biết, năm học 2021-2022, tỉnh thiếu 8.968 giáo viên. Đến năm học 2022-2023, sẽ thiếu 10.276 giáo viên các cấp học (tỷ lệ thiếu 19%) theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Do đó, đại diện Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành liên quan, giao đủ biên chế cho các cơ sở giáo dục, nhất là khi số lượng học sinh tăng, số lớp tăng.

Tỉnh cũng kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành xem xét lại chính sách thực hiện giảm biên chế (mỗi năm 2%) là không phù hợp với thực trạng biên chế sự nghiệp của tỉnh, đặc biệt là với ngành giáo dục.

Về việc mua sắm trang thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do Bộ GD&ĐT chỉ ban hành danh mục thiết bị, mà không có khung giá thiết bị. Việc đấu thầu mua sắm cũng gặp khó khăn khi danh mục thiết bị có tính chất đặc thù, hạn chế về số lượng đơn vị sản xuất và cung cấp.

Sở GD&ĐT tỉnh đề nghị Chính phủ nghiên cứu chính sách cho giáo viên và học sinh miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn đã không còn được hưởng chính sách sau khi có Quyết định 861 của Thủ tướng.

Quá tải sĩ số

Bên cạnh việc thiếu giáo viên, tại hội nghị, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, theo Nghị định 120 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, quy định mỗi trường chỉ 2 cấp phó hiệu trưởng gây khó khăn với các trường trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể với các trường chuyên, trường trọng điểm quốc gia, trường ở các khu đô thị sĩ số học sinh luôn quá tải 45-50 em/lớp. Mỗi trường có khoảng 1.000 - 3.000 em. Trường đông học sinh kéo theo khối lượng công việc tăng lên, nếu chỉ có 1 hiệu trưởng và 2 hiệu phó sẽ khó xử lý hết công việc.

“Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Chính phủ xem xét lại nội dung này. Nên chăng cho phép những trường đông học sinh được phép có 3 phó hiệu trưởng”, ông Cương đề xuất.