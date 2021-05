(VTC News) -

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã HoSE: VGC) vừa công bố doanh thu thuần trong quý I/2021 đạt 2.580 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 677 tỷ đồng, tăng 27% so với quý I/2020. Sau khi trừ chi phí, VGC lãi 279,6 tỷ đồng, tăng 65% so với quý I/2020.

Năm 2021, Viglacera đặt mục tiêu 12.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Như vậy, kết thúc quý I, Viglacera đã hoàn thành được gần 20% mục tiêu về doanh thu và gần 35% mục tiêu về lợi nhuận.

Trong quý I, Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, mã UpCOM: SNZ) ghi nhận đạt 1.226 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13,7% so với cùng kỳ; trong đó tăng mạnh nhất là doanh thu từ kinh doanh KCN đạt hơn 365 tỷ đồng, tăng 22,5% so với quý I/2020. Sonadezi lãi sau thuế gần 310 tỷ đồng tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 4.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.011 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,6% và 20% so với thực hiện năm 2020.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) báo lãi sau thuế lên tới 365 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận tăng một phần do sự đóng góp mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc tiếp tục báo lãi lớn.

Mới đây nhất, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) cho biết, doanh thu thuần quý I/2021 ước tính 194,5 triệu USD, tăng 370% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu của công ty đến từ các dự án đã bàn giao trong quý. Lợi nhuận sau thuế quý I ước đạt 29,5 triệu USD, tương đương khoảng 679 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác là CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) cũng báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý đầu năm lần lượt khoảng 1.500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Trong đó, mảng BĐS ghi nhận phần còn lại của dự án Centrosa Garden với 950 tỷ đồng doanh thu.

Ở mảng kinh doanh bất động sản, CTCP BĐS Thế Kỷ (Cen Land, mã HoSE: CRE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với doanh thu hợp nhất hơn 2.040 tỷ đồng, hoàn thành 40,8% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên mức 122,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần của Cen Land tăng 656,7%, lợi nhuận sau thuế tăng 190,2%.

Trước đó, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) cũng công bố báo cáo cho thấy, quý I/2021, doanh thu Công ty đạt 2.954 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Nguyên nhân trong kỳ DXG đã ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 (Gem Sky World, Đồng Nai) và hoạt động môi giới, dịch vụ có kết quả tốt.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) cũng lãi lớn nhờ bán đất nền. Cụ thể, trong quý I, công ty tập trung bàn giao đất nền tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định. Do giá vốn chuyển nhượng đất nền thấp, Phát Đạt vẫn ghi nhận lãi sau thuế tăng 59% lên 251 tỷ đồng mặc dù doanh thu quý I giảm nhẹ 7%.

Trong quý I/2021, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã: IJC) cũng ghi nhận doanh thu đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, gần 90% trong đó đến từ kinh doanh bất động sản. Giá vốn kinh doanh bất động sản thấp hơn cùng kỳ giúp lợi nhuận công ty tăng tới 152% so với quý I năm ngoái, đạt 363 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là, mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh đến hầu hết các lĩnh vực khác, nhưng mảng BĐS hầu như ít chịu tác động. Theo phân tích của TS Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính - ngân hàng, nhu cầu tìm một căn nhà để sở hữu là rất cần thiết, bất kể có dịch hay không. Bên cạnh đó, trong quý I/2021, tiền từ thị trường chứng khoán được nhà đầu tư chốt lời chuyển sang đã khiến thị trường bất động sản sôi động.

Ở mảng bất động sản khu công nghiệp, sự dịch chuyển rõ ràng của các nhà đầu tư nước ngoài qua việc thu hút FDI quý I/2021 tăng vốn đăng ký, nhu cầu sử dụng các KCN tăng mạnh, dẫn đến kết quả doanh thu của các doanh nghiệp này cũng tăng.

Ông John Campbell, Trưởng Bộ phận bất động sản công nghiệp Savills Việt Nam nhận định, nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và kho bãi tăng đột biến khiến giá thuê ở các khu công nghiệp gần các thành phố lớn leo thang. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy doanh thu của các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp tăng trưởng mạnh trong quý I/2021.