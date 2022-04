Nhiều điểm tham quan, bãi biển ken đặc du khách dịp giỗ Tổ Hùng Vương

(VTC News) -

Quảng Nam: Ken đặc du khách

Ngày 9/4, tại đô thị cổ Hội An - di sản văn hóa thế giới, lượng khách đổ về đây để tham quan các công trình di tích hàng trăm năm tuổi lên đến hàng nghìn người. Trên một số cung đường trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú...có rất đông du khách tản bộ. Đặc biệt, khu vực di tích Chùa Cầu luôn trong tình trạng ken đặc du khách tham quan, check in.

Du khách tập trung đông đúc tại khu vực di tích Chùa Cầu. (Ảnh: Thanh Ba)

Nhờ lượng khách tăng đột biến trong ngày đầu nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương nên các cơ sở ăn uống, quầy lưu niệm trong khu phố cổ cũng mở cửa hoạt động gần như 100%. Riêng một số quán cà phê, giải khát trên đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học có "view" nhìn ra sông Hoài, nhiều thời điểm khách đông tới mức chật kín chỗ ngồi.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay, ước chừng trong ngày đầu nghỉ lễ, phố cổ Hội An đón khoảng 2.000 khách tham quan (tăng gấp đôi so với những ngày trước). "Khả năng trong ngày mai và mốt, lượng khách đến Hội An để du lịch sẽ còn tăng. Hy vọng, dịp lễ 30/4 - 1/5 tới, Hội An sẽ đón được số khách tham quan bằng với thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19" - bà Cẩm nói.

Trong khi đó, đại diện Phòng Văn hóa Thông tin Hội An cho hay, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, hơn 700 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng mở cửa đón khách. Đặc biệt, một số cơ sở vui mừng chia sẻ rằng đã đạt độ phủ phòng lên tới 80-90% trong 3 ngày nghỉ lễ và đang khấp khởi hy vọng dịp 30/4 - 1/5 sẽ "cháy" phòng.

Du khách quốc tế háo hức khi tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn trong sáng 9/4. (Ảnh: Thanh Ba)

Tương tự đô thị cổ Hội An, một di sản văn hóa thế giới khác ở Quảng Nam là khu đền tháp Mỹ Sơn cũng đón lượng khách tăng vọt. Cụ thể, trong buổi sáng 9/4, khu quần thể kiến trúc của người Chăm Pa này đón tổng cộng 200 lượt khách mua vé tham quan. "Dự kiến trong chiều nay, chúng tôi đón thêm 100 khách nữa. Như vậy, trong ngày đầu nghỉ lễ, khu đền tháp Mỹ Sơn đón tổng cộng khoảng 300 khách (tăng gấp rưỡi so với những ngày trước đó).

Đặc biệt, trong số các du khách đăng ký tham quan có nhiều đoàn khách nước ngoài, đây được xem là tín hiệu hết sức vui cho khu di sản chuyên đón khách quốc tế từ khi dịch bệnh chưa bùng phát" - bà Văn Thị Cẩm Tú – Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn thông tin thêm.

Đà Lạt: Tấp nập xe cộ, chen chúc du khách

Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, trong khi nhiều nơi trên cả nước nắng nóng thì tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tiết trời dịu mát hơn, hấp dẫn du khách thập phương.

Đà Lạt tấp nập xe cộ trong sáng 9/4. (Ảnh: Hiền Mai)

Theo ghi nhận của PV VTC News, hai hôm nay, nhiều du khách từ khắp nơi đổ về TP Đà Lạt để tham quan, mua sắm, ăn uống. Lượng xe và người đổ về các khu vực trong thành phố nhiều nhất là sau 17h.

Các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Ba Tháng Tư, Ba Tháng Hai, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, đặc biệt là khu vực chợ Đà Lạt chen chúc xe cộ, có dấu hiệu ùn tắc vào khoảng sau 20h tối.

Các khu du lịch như Đường hầm điêu khắc, thác Đa-tan-la, Dinh Bảo Đại, Ga Đà Lạt đều tấp nập du khách. Đặc biệt, dự kiến vào ngày mai (10/3), tại Đền thờ Âu Lạc, trong khuôn viên khu du lịch thác Prenn - Đà Lạt, sẽ có hàng chục nghìn du khách đến tham dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương và tham quan, trải nghiệm thác nước hùng vĩ nam Tây Nguyên.

Đà Lạt hiện có khoảng 2.234 cơ sở lưu trú các loại, trong đó có 37 khách sạn từ 3 – 5 sao. Theo thống kê của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng, tình hình khách sạn, nhà nghỉ tại Đà Lạt ghi nhận đến ngày 8/4 cho thấy chưa có hiện tượng quá tải.

Đa số các khách sạn ở trung tâm, khách sạn từ 2 sao trở lên cho biết độ kín phòng hiện đạt 80%, dự kiến đạt hơn 90% vào ngày 9/4 và có thể cao hơn vào đúng ngày giỗ Tổ.

Khu vực ven trung tâm Đà Lạt, độ phủ kín phòng hiện đạt khoảng 60%, với homestay có tiếng, độ phủ phòng đạt 70%. Có những homestay nằm ở khu vực có cảnh quan đẹp, độ phủ kín phòng đã đạt 90% dù cách trung tâm thành phố lên tới 4km.

Dù hiện tại cơ sở lưu trú ở TP Đà Lạt chưa quá tải song UBND TP Đà Lạt vẫn khuyến cáo du khách nên đặt phòng trực tiếp khách sạn chọn ở và phải có xác nhận từ khách sạn bằng tin nhắn, email. Du khách không nên đi du lịch Đà Lạt khi chưa đặt được phòng ở.

Chợ Đà Lạt ken đặc người dân và du khách dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương. (Ảnh: Hiền Mai)

Đối với các đơn vị kinh doanh lữ hành, theo ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP Đà Lạt, hiện nay, qua khảo sát, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp dẫn đến du khách vẫn còn tâm lý e ngại khi sử dụng xe khách làm phương tiện di chuyển. Số lượng đặt dịch vụ theo đoàn của các hãng lữ hành không nhiều, khách có xu hướng đi theo nhóm nhỏ gia đình, bạn bè hoặc đặt các combo du lịch trọn gói.

"Thành phố cũng đã lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên đi kiểm tra tình trạng “chặt chém”, nâng ép giá, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm…tại các cơ sở kinh doanh du lịch, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, du khách đến Đà Lạt nếu có vấn đề gì cần thì có thể gọi vào số điện thoại/zalo đường dây nóng (0912.903178) để được hỗ trợ giải quyết”, ông Kiệt cho hay.

Đà Nẵng, Nghệ An: Khu du lịch, bãi biển đông nghịt

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông - Marketing Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (TP Đà Nẵng) cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, bình quân mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 1.500 khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. Trong số này, khách đi lẻ chiếm phần đông, còn khách theo đoàn chưa nhiều.

Các khu, điểm du dịch ở Đà Nẵng thu hút rất đông du khách. (Ảnh: Xuân Tiến)

Theo bà Hương, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách chưa nhiều vì quá cận ngày. Tuy nhiên, xa hơn một chút là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 thì rất khởi sắc khi lượng khách đặt phòng tại hệ thống khách sạn của Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đã kín 100%

Còn tại khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, dịp cuối tuần này lượng khách tham quan khá đông, trong đó cũng chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo diện hộ gia đình.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các doanh nghiệp du lịch ghi nhận tình hình khách nội địa rất tốt trong 2 kỳ nghỉ dài là giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5. Khảo sát các đơn vị dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương đang có lượng khách đặt phòng khoảng 45 - 55%. Lượng giữ chỗ cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hơn 70%, kỳ vọng sẽ kín phòng dịp lễ. Các chuyến bay dịp này gần như kín chỗ, hệ thống cơ sở dịch vụ du lịch nhận được nhiều đơn đặt hàng. Các doanh nghiệp trong tâm thế phục hồi hoạt động khởi sắc và lạc quan.

Ông Dũng cho rằng, đây là lúc ngành du lịch tận dụng dịp lễ hội và kỳ nghỉ dài để tạo đà cho mùa du lịch cao điểm cuối tháng 5 đến tháng 7/2022. Hội Khách sạn Đà Nẵng cho hay hiện có khoảng 40% khách sạn, resort đã mở cửa đón khách trở lại.

Ngoài địa điểm tham quan, các bãi biển trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng thu hút rất đông người dân và du khách đến vui chơi, tắm mát. Đặc biệt, vào thời điểm buổi chiều, tại một số bãi tắm như Phạm Văn Đồng, khách du lịch đổ xô tắm biển luôn trong tình trạng ken đặc.

Biển Cửa Lò đón lượng lớn người dân và du khách đến vui chơi, tắm mát. (Ảnh: Trần Lộc)

Trong khi đó, tại Nghệ An, địa phương đăng cai tổ chức lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022 với chủ đề "Tình yêu biển cả và khát vọng toả sáng". Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Nghệ đến du khách trong nước và quốc tế; mở đầu cho “tuần lễ du lịch” với các đặc trưng riêng biệt của thị xã biển Cửa Lò.

Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, đến ngày 8/4 có trên 50% số phòng tại các cơ sở lưu trú đã có khách liên hệ đặt phòng nghỉ dưỡng. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Đây là tín hiệu rất khả quan khi phố biển Cửa Lò mở cửa trở lại du lịch sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo thống kê, toàn thị xã Cửa Lò hiện có trên 300 cơ sở lưu trú với tổng số hơn 11.000 phòng, 22.000 giường. Được biết, năm 2022, thị xã Cửa Lò đã xây dựng mới và mở rộng thêm nhiều cơ sở lưu trú khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.