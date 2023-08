Nhiều đại học ngành y dược top đầu dự báo điểm chuẩn giảm

(VTC News) -

Đại diện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không nhiều biến động. Một số ngành giảm và tăng nhẹ trong khoảng 0,25 - 0,5 điểm. Riêng các ngành Y khoa, Dược, Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Tương tự, Đại học Y Hà Nội cũng dự kiến điểm chuẩn một số ngành giảm nhẹ, thấp hơn năm 2022, mặc dù điểm thi khối B00 năm nay khá cao.

Bất ngờ điểm chuẩn nhiều đại học ngành y dược top đầu dự kiến giảm. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, ngành Y khoa dự kiến khoảng 27,5 đến 28 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt mức chuẩn thấp hơn ở khoảng 27 đến 27,5 điểm. Những ngành khác dao động trong khoảng từ 19 đến 26 điểm.

So với năm trước, dự kiến mức điểm chuẩn ngành y khoa có thể giảm từ 0,15 đến 0,65 điểm so với năm 2022 (lấy 28,15 điểm). Tương tự, Răng - Hàm - Mặt giảm điểm chuẩn giảm từ 0,2 đến 0,7 điểm so với năm 2022 (lấy 27,7 điểm).

Đại diện Đại học Y Hà Nội cho biết, sau lần lọc ảo thứ 10, dự kiến sau 18 giờ tối, trường sẽ công bố điểm chuẩn các ngành xét tuyển.

Tương tự, Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên cũng cho biết, sau quá trình lọc bảo ban đầu, dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay tương tự năm trước, một số ngành top đầu như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt xu hướng giảm nhẹ hơn, còn một số ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược học... xu hướng tăng cao hơn năm trước. "Tuy nhiên đây chỉ là mức điểm chạy lọc ảo ban đầu, trường chưa chốt chính thức", vị đại diện nói thêm.

Ông Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Đại học Văn Lang cho biết, các ngành khối y dược cơ bản giống nhau điểm sàn. Riêng ngành Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn có thể nhỉnh hơn.

Mức điểm sàn được nhà trường ấn định đối với các ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa là 22,5 điểm. Thí sinh xét tuyển ngành dược học cần đạt tối thiểu 21 điểm. Thí sinh xét tuyển ngành điều dưỡng và ngành kỹ thuật xét nghiệm y học cần đạt tối thiểu 19 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Đại học Văn Lang cụ thể ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 23 điểm, ngành dược học lấy 21 điểm, Điều dưỡng và Xét nghiệm y học lấy 19 điểm.

Trước đó, hầu hết các trường khối ngành y dược đều đưa ra dự báo điểm chuẩn nay sẽ tăng do phổ điểm khối B biến động tăng mạnh nhất năm 2023 so với 4 khối còn lại A, A1, C, D. Số thí sinh có điểm xét tuyển từ 28 đến 30 điểm cao hơn năm 2022.

Số lượng thí sinh đạt 26 - 28 điểm cũng cao hơn năm trước. Trong khi tổng chỉ tiêu của trường không thay đổi. Do đó, dự kiến điểm chuẩn của nhóm các trường y dược sẽ tịnh tiến lên so với trước.

