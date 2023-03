Hôm qua (6/3), Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp đã phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty F88 đặt tại tầng 7 và 8 của toà nhà Văn Phôn Tower (quận Gò Vấp). Động thái này được thực hiện sau thời gian Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty CP Kinh Doanh F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "khủng bố".