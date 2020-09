Nhiều căn hộ Hà Nội tiếp tục rao bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thu nhập của người dân và doanh nghiệp sụt giảm ảnh hưởng rất lớn tới các khoản đầu tư của họ. Do không đủ dòng tiền nên nhiều người ồ ạt bán cắt lỗ căn hộ. Hiện tại, làn sóng này chưa dứt.

Mới đây, trên website homedy, chủ nhân số điện thoại 03442xxxx rao bán “Cắt lỗ căn một phòng ngủ đẹp nhất chung cư cao cấp, liền kề Times City mùa dịch COVID-19”. Theo đó, đây là căn có giá thấp nhất dự án này.

Căn hộ được giới thiệu nằm ở tầng đẹp, không gian thoáng và được miễn phí phí dịch vụ 10 năm. Tổng toàn bộ số tiền khách phải đóng để nhận nhà chỉ là 1,7 tỷ đồng. Căn hộ đã hoàn thiện, khách hàng chỉ cần xách vali về ở.

Một căn hộ được rao bán cắt lỗ.

Tại dự án khác tại Hồ Tây, chủ nhân số điện thoại 0963021xxx cũng muốn cắt lỗ sâu căn hộ diện tích 114m2 bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng vệ sinh, 2 lô gia. Mức giá được chào bán là 3,350 tỷ đồng.

Chủ nhân số điện thoại 0978 837xxx tự giới thiệu tên Kiên cho biết anh muốn bán cắt lỗ chung cư MHDI, 60 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Mức giá mà anh Kiên đưa ra cho căn hộ rộng 110m2 là 31 triệu đồng/m2. Đoạn quảng cáo này cũng được đăng trên batdongsan.com.vn.

Không cắt lỗ nhưng chủ nhân số điện thoại 0912755xxx gây chú ý khi giới thiệu “bán rẻ hơn giá thị trường”. Căn hộ mà người này muốn bán cũng nằm ở chung cư MHDI. Căn hộ rộng 100m2 được rao bán với mức giá 33 triệu đồng/m2.

“Gia đình tôi có căn hộ chung cư Tràng An complex cần bán gấp chấp nhận cắt lỗ, nhà thiết kế 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, diện tích sử dụng 74m2, các phòng rất thoáng view thoáng đẹp, nhà hoàn thiện nội thất hiện đại” là nội dung mà chủ nhân số điện thoại 0946366xxx rao bán. Mức giá người này đưa ra là 3,250 tỷ đồng.

Để bày tỏ thiện chí, một nhà đầu tư thậm chí còn công khai căn hộ muốn bán cắt lỗ. Đó là căn 2028 CT2 The Pride. Căn hộ này được rao bán với giá 1,78 tỷ đồng. Chủ nhân giải thích rõ ràng lý do muốn “đại hạ giá”: “Huy động vốn để duy trì công việc kinh doanh, tôi cần bán rất gấp trong tuần này, căn hộ 3 phòng ngủ tòa CT2-chung cư The Pride đường Tố Hữu, Hà Đông. Chung cư The Pride nằm trên tuyến đường sầm uất, trung tâm phát triển nhất của quận Hà Đông”.

Không chỉ cắt lỗ căn hộ, người dân còn cắt lỗ cả nhà mặt đất. Chủ nhân của số điện thoại 0369968xxx rao bán căn nhà có thể kinh doanh được ở Xã Đàn. Người này công khai mức lỗ lên đến 300 triệu đồng. Nhờ vậy, người mua chỉ phải trả 2,6 tỷ đồng cho căn nhà rộng 30m3, gồm 3 tầng.

Một căn nhà trên phố Thái Hà rộng 42m2 gồm 4 tầng được rao bán cắt lỗ với giá 4,3 tỷ đồng. Căn nhà đầy đủ tiện nghi và rất gần mặt phố Thái Hà.

Làn sóng bán cắt lỗ căn hộ và nhà riêng trở nên mạnh hơn kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. COVID-19 đã khiến thu nhập người dân giảm sút mạnh.

Theo thông tin được công bố tại Hội thảo “Dịch Covid-19: Ảnh hưởng và triển vọng phục hồi kinh tế của Việt Nam”, thu nhập hộ gia đình giảm sâu nhất do dịch COVID-19 được ghi nhận vào tháng 4/2020, khi chỉ bằng 29,7% so với tháng 12/2019. Con số này sang tháng 5/2020 là 51,1%.

Đại dịch cũng làm giảm đáng kể doanh thu của cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tế này buộc hầu hết các nhóm này phải cắt giảm hoạt động kinh doanh, giảm số lượng người lao động, do sự sụt giảm nghiêm trọng về nhu cầu đầu ra và những gián đoạn trong cung ứng đầu vào.

Vì vậy, làn sóng bán tháo căn hộ có thể vẫn tiếp tục trong thời gian tới đây.