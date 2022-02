Nhiều bạn trẻ mua vàng chiêu lộc ngày Thần Tài

Hồng Hạnh (Long Biên, Hà Nội) cho biết, mua vàng trong Ngày Thần Tài đã trở thành hoạt động thường niên của gia đình chị. “Hàng năm, cứ vào ngày nay, tôi đều mua vàng cầu may. Năm nay, tôi mua 4 chỉ vàng, vừa cầu may cho bản thân, gia đình, vừa tặng người thân, mong 1 năm tài lộc và may mắn”.