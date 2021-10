Nhiều bạn trẻ dù là ‘trai xinh, gái đẹp’ vẫn ế quanh năm, lý do nằm gọn ở 5 điều

Tiêu chuẩn quá cao

Những cô nàng xinh gái thường có một list dài dằng dặc các tiêu chuẩn chọn người yêu. Đặc biệt, giới trẻ hiện nay do xem nhiều phim thần tượng, nên họ cũng tự đặt ra cho người yêu của mình tiêu chuẩn là phải giống anh này, anh kia trong phim. Vì thế, nàng thấy chàng nào cũng không vừa mắt, được cái này thì mất cái kia.

Mọi người đều có những tiêu chuẩn riêng về mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng ảo tưởng đôi khi bị thực tế đè bẹp. Không có cái gọi là mối quan hệ lý tưởng, không có cặp đôi hoàn hảo. Vì vậy, bạn nên hiểu rằng người yêu sẽ là người thật, không phải nhân vật trong phim hay truyện. Khi quan sát họ trong mối quan hệ, bạn hãy chấp nhận rằng họ cũng có thể mắc lỗi như bất cứ ai.

Quá tự ti

Nếu bạn không tin rằng mình đáng được yêu, thì dù có người ấy có xuất hiện, bạn cũng sẽ không nhận ra. Đối với những người quá tự ti về bản thân, tình yêu khiến họ hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến họ sợ hãi, lo lắng. Nỗi lo lắng ấy bao gồm việc sợ hãi rằng bản thân không được như ý của người kia, dẫn đến trong tiềm thức thường xuất hiện những câu nói như: “Thực ra anh ấy/cô ấy cũng không thích mình lắm”. “Mình không xứng với người ấy”.

Quá bận

Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới FA của cả nam và nữ. Khi bạn quá bận rộn, bạn không có thời gian để tìm hiểu, quan tâm tới người khác giới. Và dĩ nhiên, thời gian cho một cuộc hẹn hò đối với bạn là một điều xa xỉ. Cho dù có hẹn hò đi chăng nữa, những lần đến trễ, về sớm liên tục của bạn sẽ khiến cho “nửa kia” chẳng muốn tiếp tục hò hẹn với bạn nữa.

Lười yêu

Bạn luôn miệng than vãn mình ế? Bạn cứ luôn tự hỏi tại sao mình đẹp, tài giỏi mà không có ai yêu? Nhưng cứ hễ được thả thính thì bạn lại lờ đi rồi “chạy mất dép”?

Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc lười yêu của các nam thanh nữ tú ế quanh năm. Có người đã trải qua vài ba mối tình và cảm thấy rằng độc thân có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Có nàng yêu cuồng si đến nỗi chia tay lại không thể yêu một ai như thế nữa. Hay đơn giản, cô đơn lâu quá, người ta ngại phải để cho một người bước chân vào cuộc sống của mình rồi làm đảo lộn mọi thứ.

Thậm chí, cũng có người vì quá ham mê công việc và sự nghiệp, sợ rằng yêu là phải lấy, rồi có con sẽ cản trở mục tiêu nghề nghiệp nên… lờ luôn cả chuyện yêu.

Không tin vào tình yêu

Có thể họ đã từng trải qua, hoặc chứng kiến một câu chuyện đổ vỡ trong quá khứ. Điều đó khiến nàng/chàng chẳng còn mấy niềm tin vào “tình yêu màu hồng” nữa, và xây xung quanh mình bức tường thành dày cả tấc, không bao giờ dám cho ai cơ hội.

Lướt qua danh sách 5 lý do điển hình có thể khiến nhiều người vẫn còn nằm trong nhóm FA (Forever Alone) và có nguy cơ ế bền vững, bạn nhận thấy mình thuộc nhóm nào? Trước khi đưa ra quyết định tìm kiếm tình yêu cho mình, bạn hãy xem lại lý do vì sao mình vẫn chưa tìm được nửa kia. Một khi đã xác định và khắc phục được thiếu sót của bản thân, chắc chắn bạn sẽ tìm được nửa kia phù hợp đi cùng mình lâu dài trên con đường tình yêu.