Nhiệt độ phòng bao nhiêu là lý tưởng để ngủ, làm việc hay tập thể dục?

(VTC News) -

Việc ghi nhớ nhiệt độ phòng lý tưởng cho từng loại hoạt động hay đối tượng sẽ giúp chúng ta điều chỉnh cho hợp lý, sức khỏe các thành viên trong gia đình sẽ tốt hơn.

Nhiệt độ lý tưởng để ngủ

Giấc ngủ ngon là yếu tố cần thiết để cơ thể hoạt động tốt vào ngày hôm sau và nhiệt độ phòng đóng một phần quan trọng trong việc cải thiện giấc ngủ. Thực tế, thân nhiệt của chúng ta giảm tự nhiên khi đang ngủ. Nếu phòng quá lạnh hoặc quá nóng vào ban đêm, cơ thể bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn để duy trì nhiệt độ phù hợp.

Nhiệt độ giảm nhẹ sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ tốt nhất cho giấc ngủ là từ 15-19 độ C (khoảng 16,7 độ C).

Nhiệt độ lý tưởng để tập thể dục

Trong lúc tập thể thao, bạn có nên bật máy lạnh hay quạt máy để giảm nhiệt cho cơ thể? Điều này tùy vào sở thích của từng người. Có người thích nóng để dễ đổ mồ hôi, có người thì thích mát để thoải mái luyện tập. Theo nghiên cứu, nhiệt độ tập luyện lý tưởng phụ thuộc vào các bài tập khác nhau, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy tốt nhất khi tập luyện trong nhà ở nhiệt độ khoảng 20-22 độ C.

Nhiệt độ lý tưởng để học tập

Phòng ấm có thể làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ trong quá trình học tập. Đó là lý do nên giữ nhiệt độ phòng ở khoảng 21-25 độ C để giữ được tinh thần tỉnh táo và học tập hiệu quả.

Nhiệt độ lý tưởng cho trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh không thể cho người lớn biết cảm giác của chúng nên điều quan trọng là phải đảm bảo phòng bé ở nhiệt độ tạo sự thoải mái - không quá ấm hoặc quá lạnh. Cố gắng giữ cho căn phòng nhẹ nhàng và ấm cúng trong khoảng 20-22 độ C. Trong môi trường khí hậu nóng như ở Việt Nam, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên mở điều hòa nhiệt độ ở mức 25-26 độ là thích hợp nhất.

Nhiệt độ lý tưởng cho thú cưng

Nhiệt độ lý tưởng cho thú cưng của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giống loài, kích thước và tình trạng sức khỏe. Những vật nuôi nhỏ có xu hướng lạnh nhanh hơn, những con lớn có thể giữ ấm lâu hơn. Trước khi ra khỏi nhà, bạn nên đảm bảo nhiệt độ phù hợp cho thú cưng của mình. Trong mùa hè, không đặt nhiệt độ cao hơn 26-27 độ C. Đối với mùa đông, để nhiệt độ từ 20-22 độ C là phù hợp.

Nhiệt độ phòng lý tưởng để làm việc

Một người trung bình dành khoảng 90.000 giờ để làm việc trong suốt cuộc đời của họ. Vào năm 2015, một khảo sát cho thấy 42% nhân viên văn phòng nhận xét môi trường làm việc của họ quá ấm vào mùa hè và 56% còn lại cho biết văn phòng của họ quá lạnh vào mùa đông. Vì vậy hãy để ý đến điều hòa của phòng, nhiệt độ phù hợp cho phòng làm việc là 24ºC cho cả nam và nữ.

Nhiệt độ lý tưởng cho người cao tuổi

Đối với người cao tuổi, điều hòa thân nhiệt là một vấn đề nan giải và đặc biệt họ không chịu được nóng. Việc dành nhiều thời gian trong phòng quá nóng hoặc quá lạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người lớn tuổi. Nhiệt độ an toàn cho người già nằm trong khoảng 20-23 độ C. Ở Việt Nam, các chuyên gia y tế khuyến cáo, tốt nhất nên đặt điều hòa nhiệt độ trong phòng của người cao tuổi ở mức 26-27 độ C.