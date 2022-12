Nhật Hạ gây thương nhớ khi mặc váy cưới vintage đẹp cuốn hút

(VTC News) -

Trong loạt ảnh tạo hình vừa được tung ra, Yeye Nhật Hạ gây thích thú bởi phong cách hoài cổ. Bên cạnh đó, Nhật Hạ còn thực hiện loạt ảnh trong trang phục cưới với dáng vẻ thướt tha, yểu điệu.

Liên tiếp đóng phim xưa, Yeye Nhật Hạ bày tỏ cô không dám nhận danh xưng "mỹ nhân phim xưa" vì cảm thấy bản thân cần phải học hỏi, trau dồi nhiều hơn. Người đẹp 9X cũng bày tỏ đây là giai đoạn cô cảm thấy sung sức trong sự nghiệp và muốn trải nghiệm nhiều để có cơ hội chạm đến những vai diễn hay hơn.

"Chị em khác mẹ" là dự án phim xưa thứ 3 mà tôi góp mặt. Có thể vì bản thân theo hơi hướng retro, vintage nên các đạo diễn và sản xuất mới thấy mình hợp vai và mời đóng phim xưa", Nhật Hạ nói thêm.

Bên cạnh đó, trong "Chị em khác mẹ", Yeye Nhật Hạ cũng có cơ hội làm việc với nghệ sĩ gạo gội Hoài An. Nói về "đàn chị", Nhật Hạ hào hứng chia sẻ: "Má Hoài An luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, bất cứ khi nào má xuất hiện, dù là ban ngày hay ban đêm thì đều có tiếng cười rôm rả hết. Bởi vậy, không khí làm việc căng thẳng cũng phần nào bị xua tan. Bản thân tôi cũng thoải mái, vui vẻ và cảm thấy hào hứng khi làm việc hơn.

Trong đoàn phim, má Hoài An được mệnh danh là tiệm tạp hóa, bởi vì khi gặp má thì các diễn viên sẽ luôn hỏi câu đầu tiên là: 'Có gì ăn không má?'. Làm việc cùng má Hoài An thực sự vui lắm. Không riêng gì tôi đâu, các anh em còn lại trong đoàn ai cũng yêu mến má Hoài An".

Nhan sắc ngày càng lên hương, sự nghiệp cũng có những bước tiến đáng mong đợi, Yeye Nhật Hạ đang là một trong những nữ diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến.

Nói về điều này, Nhật Hạ bày tỏ: "Là một nghệ sĩ, tôi chỉ biết cố gắng làm việc, không ngừng nỗ lực để khán giả biết đến mình. Tôi không ngại những lời chê bai, vì tôi nghĩ có quan tâm thì khán giả mới để ý và đánh giá chỗ được hay chưa được của mình. Dù là khen hay chê, tôi cũng xin nhận hết, sau đó tôi nghiêm túc nhìn nhận bản thân để có hướng phát triển hợp lý hơn. Hy vọng, khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và dành cho Yeye Nhật Hạ nhiều sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa".