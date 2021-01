Nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết mới đây, Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Công an huyện Đông Sơn kịp thời phát hiện 1 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về địa phương.

Theo đó, công dân này được xác định là Đỗ Thị Định (SN 1977 ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa). Trước đó, để về Việt Nam, bà Định đã nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam thông qua khu vực biên giới tỉnh Sơn La. Khi trên đường về địa phương, bà Định bị lực lượng công an bắt giữ.

Thực hiện chỉ đạo, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trên địa bàn.

Hiện, công dân này đã được cơ quan công an phối hợp với các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới Quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Trước đó, tại xã Thiệu Khánh ( TP. Thanh Hóa) lực lượng chức năng cũng phát hiện và đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về địa phương.

Những ngày giáp Tết, tình trạng lao động nhập cảnh qua các đường biên giới về nước ngày càng nhiều. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có chỉ đạo về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh COVID-19.