Nhân viên siêu thị, shipper ở TP.HCM được lưu thông từ 5h - 21h30 hàng ngày

Chiều 10/9, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc tăng cường kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Công an TP.HCM cho phép nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, shipper… được phép lưu thông từ 5h – 21h30 hàng ngày.

Theo đó, Công an thành phố giao Phòng CSGT (PC08) thực hiện cấp đổi giấy đi đường cho các đơn vị chủ trì quản lý đối tượng cấp phép lưu thông trên đường theo công văn số 2800/UBND-VX. Đồng thời, PC08 cũng cập nhật cấp đổi giấy đi đường gửi về Cục C06 Bộ Công an.

Từ 5h - 21h30 hàng ngày, TP.HCM cho phép nhân viên hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm (được cấp giấy đi đường), nhân viên giao hàng shipper (di chuyển trong phạm vi một quận, huyện, TP Thủ Đức), nhân viên cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế được phép lưu thông.

Công an TP.HCM giao Trưởng Công an quận 7 và Trưởng Công an huyện Củ Chi phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND xây dựng phương án tổ chức cho người dân được phép đi chợ 1 tuần/1 lần nhằm đảm bảo yêu cầu kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu Công an quận 8, Công an huyện Hóc Môn và Công an TP Thủ Đức xây dựng phương án và bố trí lực lượng kiểm soát lưu thông, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ dầu mối Bình Điền, Hóc Môn và chợ đầu mối Thủ Đức.