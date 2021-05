Nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán từng mắc COVID-19 trước khi dịch bùng phát?

(VTC News) -

Hôm 23/5, trích dẫn báo cáo tình báo Mỹ chưa được công bố, Wall Street Journal cho hay, ba nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán (WIV) của Trung Quốc đã tìm kiếm sự chăm sóc tại bệnh viện vào tháng 11/2019, vài tháng trước khi Trung Quốc công bố đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này.

Theo Wall Street Journal, báo cáo từ cơ quan tình báo Mỹ cung cấp thông tin chi tiết mới về số lượng các nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian mắc bệnh và các lần đến bệnh viện. Điều này sẽ là cơ sở cho lời kêu gọi mở cuộc điều tra rộng hơn về việc liệu virus COVID-19 có thể đã thoát khỏi phòng thí nghiệm.

Mỹ nhiều lần đặt giả thuyết về việc virus SARS-CoV-2 bùng phát từ phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán (WIV) của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này được đưa ra Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chuẩn bị họp, thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục đặt ra "câu hỏi về đại dịch COVID-19, trong đó có cả nguồn gốc gây ra đại dịch ở Trung Quốc”. Theo vị này, Chính phủ Mỹ đang làm việc với WHO và các quốc gia thành viên để hỗ trợ cho đánh giá từ các chuyên gia về nguồn gốc của đại dịch, "không bị can thiệp hoặc chính trị hóa".

“Chúng tôi sẽ không đưa ra những tuyên bố làm phương hại đến điều tra của WHO về nguồn gốc SARS-CoV-2, nhưng các lý thuyết đúng đắn và đáng tin cậy về mặt kỹ thuật nên được đánh giá kỹ lưỡng bởi các chuyên gia quốc tế”, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói.

Hồi tháng 3, Mỹ, Na Uy, Canada, Anh và các quốc gia khác bày tỏ quan ngại về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 do WHO đứng đầu, đồng thời kêu gọi mở rộng điều tra thêm và truy cập đầy đủ vào tất cả dữ liệu thích hợp về con người, động vật và các dữ liệu khác trong giai đoạn đầu của sự bùng phát đại dịch.

Wall Street Journal trích dẫn nguồn tin cho hay, Washington muốn đảm bảo sự hợp tác và minh bạch hơn của Trung Quốc.

Hôm 23/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, một nhóm do WHO đứng đầu đã kết luận rằng một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra sau chuyến thăm vào tháng 2 tới Viện Virus học Vũ Hán (WIV). "Mỹ tiếp tục thổi phồng lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trước yêu cầu bình luận của Wall Street Journal.

Chính quyền cựu Tổng thống Trump nghi ngờ virus SARS-CoV-2 có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn cáo buộc điều này. Cuối nhiệm kỳ của ông Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tài liệu, cho biết "chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu trong viện WIV đã bị bệnh vào mùa thu năm 2019 - trước khi trường hợp bùng phát đầu tiên được xác định, với các triệu chứng của virus SARS-CoV-2”. Nhưng báo cáo này cũng không cho biết có bao nhiêu nhà nghiên cứu của viện WTV bị nhiễm bệnh.

Hồi tháng 2, Reuters đưa tin, Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp mắc COVID-19 ban đầu cho nhóm điều nguồn gốc của đại dịch của WHO. Điều này có thể làm phức tạp nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc bùng phát dịch bệnh.