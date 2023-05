Nhân viên hàng không sử dụng chất cấm không được phục vụ trong ngành

(VTC News) -

“Đó là quy định tại Thông tư 14 của Bộ Giao thông Vận tải về quy định chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không”, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam khẳng định.

Liên quan đến trường hợp thông tin phi công P.H.D, Đoàn bay 919 được xác định dương tính với ketamine, trả lời VTC News, ông Đinh Việt Thắng nói: "Theo quy định của ngành hàng không, khi phát hiện nhân viên ngành hàng không nói chung, phi công nói riêng có chất gây nghiện, trước hết là phải đình chỉ ngay lập tức.

Sau đó phải xác minh cho rõ tính chất, mức độ xem có phải do nghiện và sử dụng chất gây nghiện thường xuyên hay không, hay là do một lý do nào khác như sử dụng các loại thuốc chữa bệnh với các sản phẩm phụ liên quan đến chất được xét nghiệm".

Tuy nhiên, để làm rõ sự việc, cần phải tiếp tục kiểm tra, xác minh chuyên sâu về y tế, nếu có chất gây nghiện thường xuyên thì sẽ xử lý theo Thông tư 14 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kỷ luật đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Ông Thắng cho biết: "Tại khoản 5, điều 6 Thông tư này quy định về sử dụng nhân viên hàng không vi phạm kỷ luật lao động đặc thù: “Không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với trường hợp: Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy, hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác trong quy định”.

Nhân viên hàng không bị phát hiện sử dụng chất cấm sẽ không được phục vụ trong ngành.

Như vậy, thông qua xét nghiệm, nếu kết quả cho thấy phi công P.H.D có sử dụng chất cấm, theo quy định hiện hành sẽ thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn, đồng thời không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Cũng trong ngày, Vietnam Airlines đã phát đi thông cáo báo chí, thông tin về nghi vấn một phi công sử dụng chất cấm.

Vietnam Airlines cho biết, một số trang mạng mới đây đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của bộ phận Y tế của Đoàn bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của phi công P.H.D. chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng. Hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

"Hiện nay, theo đúng quy định, phi công D. đã bị tạm đình chỉ công tác để chờ kết luận chính thức. Hãng cũng đã báo cáo ban đầu với Cục Hàng không và sẽ cập nhật kết quả chính thức với Cục theo đúng quy định", thông cáo của Vietnam Airlines cho biết.

Hãng bay cũng khẳng định, kiểm tra sức khỏe của phi công là nghiệp vụ được hãng thực hiện thường xuyên, cả định kỳ và đột xuất. Mục đích của việc kiểm tra này là nhằm giám sát tuân thủ, đảm bảo sức khỏe tâm, sinh lý của phi công theo các quy định hiện hành của ngành và hãng.

"Chúng tôi luôn khẳng định công tác an toàn khai thác, an toàn sức khỏe hành khách và nhân viên của hãng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Vì thế, hãng luôn chủ động thanh kiểm tra, rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy, quy định trong lĩnh vực này. Mọi sai phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định", Vietnam Airlines thông tin.

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một văn bản của trạm y tế Đoàn bay 919 ngày 27/4, báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công P.H.D.

Theo đó, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công P.H.D. đến văn phòng Medlatec ở quận Long Biên (Hà Nội) để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu. Ngày 26/4, Bệnh viện Medlatec trả kết quả xét nghiệm cho biết có tìm thấy ketamine (một dạng ma túy tổng hợp) trong người phi công P.H.D.

PHẠM DUY