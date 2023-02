Nhân viên đòi nợ thuê dọa cho nổ cả trường tiểu học

Liên quan đến vụ cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Cai Lậy có báo cáo án gửi Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang.

Theo báo cáo, năm 2019, anh Nguyễn Văn B. (SN 1986, ở Tiền Giang) vay của Ngân hàng Phương Đông (OCB) 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả.

Khoảng tháng 7/2022, OCB chuyển hợp đồng vay của anh B. qua Công ty Luật TNHH Pháp Việt để đòi nợ thuê khoản nợ trên. Về mặt pháp lý, công ty này thành lập với mục đích để trợ giúp pháp lý, nhưng trá hình là đòi nợ thuê cho các ngân hàng khi có yêu cầu.

Hiện trường khám xét Công ty Luật TNHH Pháp Việt. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Nhân viên trực tiếp đòi nợ anh B. là Hà Thị Hiệp (SN 1990, ở TP. HCM). Hiệp khai được công ty giao cho đòi nợ hợp đồng vay tiền của anh B. Thời gian đầu Hiệp đã đe dọa giết con, người thân của anh B. Vì quá sợ hãi, anh B. đã trả cho OCB 10 triệu đồng.

Do anh B. không tiếp tục trả nợ nên Hiệp đã nhắn tin, gọi điện đe dọa anh B. và gia đình anh. Hiệp cùng đồng bọn là Nguyễn Thanh Hải (SN 1988) còn truy tìm thông tin người thân của anh B.

Khi có được thông tin của cháu anh B. là Nguyễn Ngọc H.T. (SN 2014, học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Cai Lậy), ngày 26/10/2022, Hiệp dùng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho cô chủ nhiệm của cháu T. và Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cho T. nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên.

Ngày 27/10/2022, Hiệp tiếp tục gọi cho một cửa hàng gas ở thị xã Cai Lậy, yêu cầu giao một bình gas đến trường học của cháu T. và gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường.

Sự việc trên sau đó được Ban giám hiệu nhà trường trình báo công an. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã thu giữ bình gas trên.

Theo lời khai của những người liên quan, Công ty Luật TNHH Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Kết quả đòi được nợ sẽ báo lên lãnh đạo, trưởng phòng của công ty để trả lương và thưởng.

Công ty trả lương cho mỗi nhân viên là 6 triệu đồng/tháng, nếu đòi nợ được nhiều sẽ được trả thưởng nhiều.

Cơ quan điều tra đang làm việc với khoảng 133 người và thu giữ 190 CPU máy tính bàn, 1 laptop và nhiều tài liệu lưu trữ liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 27/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra vụ tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty luật để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản. Công an khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là Phó giám đốc) cầm đầu.

(Nguồn: Vietnamnet)