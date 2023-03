Nhân viên cửa hàng kể lại phút đối mặt giám đốc người Trung Quốc sát hại kế toán

(VTC News) -

Giám đốc Trung Quốc bị bắt giữ tại một cửa hàng quần áo ở TP Pleiku (Gia Lai).

Ngày 31/3, các nhân viên của cửa hàng quần áo nằm trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) - nơi Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị lực lượng công an bắt giữ, được mời lên Công an phường Phù Đổng để phối hợp làm việc.

Tại cơ quan công an, chị Vi Thị Linh, nhân viên cửa hàng quần áo cho biết, khoảng 17h hôm qua (30/3), một vị khách mặc quần soọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen đứng trước cửa hàng một lúc rồi ghé mua quần áo.

Sau khi vào cửa hàng, vị khách này nói tiếng Trung Quốc. Các nhân viên tại đây thấy tay khách bị thương, chảy máu nên đi mua băng, gạc về băng bó giúp. "Ông ấy mua hết hơn 4 triệu đồng tiền quần áo, còn xin số điện thoại của công an địa phương”, chị Linh kể lại.

Công an ập vào cửa hàng thời trang, bắt giữ Yang Zhong Wu.

Cùng trong ca làm việc với chị Linh, anh Đoàn Thanh Sơn, nhân viên cửa hàng cho biết trước khi vào cửa hàng, vị khách nói trên bước xuống từ một xe khách.

“Sau khi mua xong đồ, được nhân viên cửa hàng quần áo băng bó vết thương, vị khách này cứ đi quanh quẩn bên ngoài cửa hàng. Đến khoảng 21h, khi thấy công an, người này chạy trốn vào bên trong kho của cửa hàng, sau đó thì bị bắt. Khi công an vào bắt, chúng tôi mới biết đối tượng là nghi phạm giết người ở Bình Dương”, anh Sơn nhớ lại.

Như VTC News đưa tin, 21h ngày 30/3, Công an phường Phù Đổng phối hợp với Công an TP Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai vây bắt Yang Zhong Wu tại một cửa hàng quần áo trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng).

Yang Zhong Wu là Giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (30 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Thời điểm bị bắt giữ, Yang Zhong Wu mặc quần soóc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người đang mang theo hơn 700 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động. Khi bị bắt, đối tượng chống trả quyết liệt.

Nghi phạm Yang Zhong Wu.

Tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị M. nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, Yang Zhong Wu sử dụng dao đâm chị M. dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, do quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đón xe khách lên TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bị bắt.

Hiện Công an TP Pleiku đã bàn giao đối tượng Yang Zhong Wu cho cơ quan Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) phát hiện chị Lý Thị M. đã chết trong phòng vệ sinh của công ty. Cách chỗ nạn nhân vài mét có một con dao dính máu nghi là hung khí gây án. Thời điểm này, nhân viên công ty thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải màu trắng BKS: 61C- 450.00 rời khỏi công ty.

HIỀN MAI