Nhân vật Tina Duong lộ diện

Ngày 17/9, ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết tìm thấy Tina Duong (tên thật là N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) - người bị ông tố cáo lừa 1,5 tỷ đồng .

Theo ông N., sáng cùng ngày, ông cùng một số nạn nhân khác sau khi xác định V.A. có mặt tại căn nhà ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, đã trình báo lực lượng chức năng sở tại.

Hiện lực lượng chức năng địa phương làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Phiếu chuyển đơn của Công an tỉnh Bình Thuận cho Công an TP Thủ Đức, TP.HCM. (Ảnh: Lê Trai)

Trước đó, trong đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP.HCM, ông N. trình bày giữa tháng 2, ông đi TP Phan Thiết và tình cờ gặp V.A..

V.A. chủ động tiếp cận, làm quen với ông N., khoe gia thế và tài sản khủng. Sau thời gian quen biết, ông N. tố bị V.A. lừa với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng .

Ngoài ông N., nhiều nạn nhân khác tố bị V.A. lừa tiền. Những người này đã lập nhóm chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau trong việc soạn đơn tố cáo và các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Hình ảnh được cho là đám cưới của V.A. với em chồng của chị N.L.

Trước đó, ngày 13/9, tài khoản Facebook N.L. cũng đăng bài tố cáo V.A.. Theo bài viết, năm 2018, V.A. tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền.

Chị L. cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, chị L. cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, xế hộp sang trọng ở để lừa đảo, thuê người đóng giả bố, khoảng 300 người tham gia dự tiệc đám cưới, người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị V.A. lừa là khoảng 17 tỷ đồng .

Chị L. cho biết thời điểm trên, chị không tố cáo V.A. vì cô gái này nói có thai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị L. phát hiện V.A. tiếp tục lừa thêm hàng chục người khác ở Ninh Bình, Bình Thuận, Bắc Ninh... với khoản tiền rất lớn, nên chị quyết định lên tiếng.

Theo tài khoản Facebook N.L., chị đang tập hợp những nạn nhân từng bị V.A. lừa để gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Theo chị L., hiện có gần 40 người liên hệ với chị về việc từng là nạn nhân trong những chiêu trò của cô gái này.