'Nhân tố con người là chìa khóa để VOV thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra'

(VTC News) -

Sáng nay 4/1, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV nêu rõ, năm 2020, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19 nhưng VOV đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền về thắng lợi của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, xứng đáng với vai trò là cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của đất nước.

Trong năm 2020, các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật được VOV thông tin toàn diện, chính xác, sâu sắc. VOV là cơ quan truyền thông đi đầu trong tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, VOV cũng tích cực triển khai nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch; tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong xã hội, VOV thông tin chính xác, đúng định hướng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

VOV cũng thông tin chính xác, phân tích, bình luận khách quan, sâu sắc về những sự kiện, vấn đề quốc tế quan trọng, phức tạp như: quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Triều; tình hình Trung Đông; tình hình bán đảo Triều Tiên; vấn đề hạt nhân Iran; quan hệ Mỹ - Cuba; diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ; tình hình dịch COVID-19 trên thế giới; kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc; diễn biến xung đột Armenia-Azerbaijan...

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bằng những nỗ lực sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, nghệ sỹ của Đài, trong năm 2020, VOV vinh dự nhận được nhiều giải thưởng lớn như: 8 Giải báo chí Quốc gia năm 2019, trong đó có 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 1 giải khuyến khích; 3 Giải báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần 4), trong đó có 2 giải A, 1 giải C; 13 Giải Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, trong đó 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 3 giải khuyến khích; 6 Giải thưởng báo chí về Tài nguyên và môi trường, trong đó có 1 giải A, 3 giải B và 1 Giải C, 1 Giải tập thể.

Đặc biệt, tại LHPT toàn quốc lần thứ XIV được tổ chức tại Đồng Tháp, VOV giành 7 giải Vàng, 12 giải Bạc và 14 giải Đồng. Bên cạnh đó, VOV còn giành nhiều giải thưởng báo chí do các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Cũng theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ (1/4/2020), nhằm đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền thông suốt, VOV chủ động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng, phát thanh, truyền hình.

Đặc biệt, trong bối cảnh hạn chế đi lại, cách ly trên diện rộng, với các ứng dụng đa nền tảng, khán thính giả có thể nghe, xem các chương trình phát thanh, truyền hình của VOV trên các thiết bị di động thông minh một cách nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiếp cận thông tin một cách chính xác, an toàn.

Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Về công tác tài chính, ngân sách, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như hiện nay, nguồn thu hoạt động sự nghiệp năm 2020 của VOV giảm sút nghiêm trọng. Trước tình hình đó, VOV thực hiện rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi không hoặc chưa cần thiết, chỉ cho phép thực hiện các khoản chi phát sinh các nhiệm vụ cấp bách cần được phân bổ.

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của VOV có những tham luận đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, phương thức truyền thông mới. Một trong những thành công của VOV trong năm 2020 là việc chuyển đổi nội dung số, nhằm đa dạng cách thức tiếp cận công chúng, “giành giật” công chúng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, trong năm 2021, VOV tập trung tuyên truyền kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2019.

Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị các đơn vị trong Đài luôn phát huy dân chủ, đề cao kỷ cương, đồng thời có chính sách thỏa đáng để khuyến khích những người sáng tạo, những người có năng suất chất lượng lao động tốt, hiệu quả công việc tốt. Từ đó tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất trong công tác chuyên môn với mục tiêu xây dựng VOV trở thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại, vững mạnh toàn diện là chiến lược phát triển của Đài.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Cũng theo Tổng Giám đốc VOV, chìa khóa để VOV thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra là nhân tố con người. Theo đó, các cán bộ, nhân viên, phóng viên, BTV, kỹ thuật viên đều phải có đức, có tài, hăng say lao động sáng tạo.

Trong năm 2021, VOV tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, lãnh đạo, quản trị của lãnh đạo Đài cho đến các đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài; xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả; có cơ chế thu hút người tài; xây dựng đội ngũ cộng tác viên giỏi, nhiều kinh nghiệm...

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo VOV trao Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. VOV cũng trao tặng cờ thi đua cho cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.