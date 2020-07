Nhân sự Đại hội Đảng: Mỗi lá phiếu phải 'dĩ công vi thượng'

(VTC News) - Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(VTC News) - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế.

(VTC News) - Hai Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế vừa được Bộ Công an lần lượt điều động nắm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.