Nhan sắc thật của những nữ diễn viên đóng vai gái xấu

Vốn là mỹ nhân nổi tiếng nóng bỏng khi tham gia phim The Mask, Cameron Diaz khiến khán giả bất ngờ khi nhận lời đóng vai chính trong bộ phim Being John Malkovich. Theo Bright Side, ít khán giả nhận ra minh tinh nóng bỏng trong hình ảnh Lotte Schwartz đầu bù tóc rối. Bộ phim có sự tham gia của Diaz nhận được 8,13/10 điểm trên Rotten Tomatoes. "Being John Malkovich thành công do khán giả muốn thấy Cameron Diaz diễn xuất thế nào nếu không hóa thân vào vai diễn nóng bỏng", một bình luận trên Rotten Tomatoes. (Ảnh: Shutterstock)