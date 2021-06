Nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y khiến fan thất vọng não nề

(VTC News) -

Cúc Tịnh Y nổi lên với danh tiếng "mỹ nữ ngàn năm có một" hay "mỹ nữ thiên niên kỷ". Những đề tài xoay quanh Cúc Tịnh Y rất "hot" và nữ diễn viên có lượng lớn fan trung thành. Tuy nhiên, Cúc Tịnh Y cũng chẳng thiếu anti fan vì diễn xuất hiếm khi đạt chuẩn của cô.

Cúc Tịnh Y nổi tiếng là xinh đẹp, yêu kiều.

Cúc Tịnh Y thường được ca ngợi vì nhan sắc lộng lẫy, yêu kiều. Khi xuất hiện trên thảm đỏ, cô thường giành được sự chú ý của những trang báo mạng hàng đầu Trung Quốc. Khí chất mỹ nữ của Cúc Tịnh Y quả thực không ai có thể phủ nhận, nhưng nữ diễn viên cũng gánh luôn cái danh bình hoa di động, ngoài đẹp ra thì không còn gì.

Ảnh do người qua đường chụp Cúc Tịnh Y.

Song mới đây, những bức ảnh của Cúc Tịnh Y do người qua đường chụp đã để lộ nhan sắc và vóc dáng thật của nữ diễn viên, khiến nhiều fan không khỏi thất vọng. Trong những bức ảnh chụp bằng camera thường, chưa qua chỉnh sửa, Cúc Tịnh Y vừa bé nhỏ vừa kém sắc.

Ảnh đã qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y.

Nhìn tổng thể thì nữ diễn viên rất gầy. So với những nhân viên an ninh xung quanh, chiều cao của Cúc Tịnh Y thực sự chỉ ở mức trung bình, lọt thỏm trong biển người. Ngay cả khi được ánh đèn máy ảnh chiếu đến, Cúc Tịnh Y cũng rất đỗi bình thường, không hề có khí chất ngôi sao, khác hẳn với những bức ảnh được chau chuốt kỹ lưỡng do bản thân Cúc Tịnh Y và ê-kíp của cô đăng lên.

Cúc Tịnh Y trong dự án phim mới..

Nhiều người sau khi xem những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y đã không khỏi thốt lên rằng "mỹ nữ ngàn năm có một cũng chỉ như vậy, nhan sắc thậm chí thua kém nhiều hot girl mạng khác".

Có người nhận xét khách quan, cho rằng Cúc Tịnh Y thực sự không có nhan sắc tinh xảo như tung hô, làn da bình thường, các đường nét trên khuôn mặt cũng không hoàn hảo, rằng có lẽ cô nàng nên tút tát lại nếu không muốn mất fan.