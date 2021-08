Giáng My trong phim "Khi người ta yêu". Đây là tác phẩm của đạo diễn Trần Phương và do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất. Diễn viên chính gồm Diễm My, Cao Minh Đạt, Quyền Linh. Trong phim, Giáng My vào vai một cô gái luôn mang mặc cảm có tướng sát phu bởi sự ra đi của bạn trai sau lần hẹn đầu tiên. Do vậy, cô không dám yêu ai. Phim được quay ở các bãi biển đẹp của Việt Nam và tại Hà Nội.