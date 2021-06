Nhan sắc có thừa, em chồng Hà Tăng và ái nữ nhà sao không vào Vbiz vì điều này

Được chú ý từ khi còn nhỏ và sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nổi trội từ người mẹ nổi tiếng, Tiên Nguyễn, Anh Sa và loạt ái nữ nhà sao Việt có rất nhiều điều kiện thuận lợi để lấn sân vào showbiz.

Thế nhưng, khác với suy nghĩ của nhiều người, họ lại chọn tập trung hoàn toàn cho việc học và sống một cuộc đời riêng.

Hà Thùy My và Hà Quế My - con gái diễn viên Diễm My

Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My có 2 cô con gái xinh đẹp là Hà Thùy My (26 tuổi) và Hà Quế My (21 tuổi). Điều đáng nói là 2 cô con gái này lại đều tập trung theo đuổi việc học chứ không tham gia showbiz theo mẹ. Hà Thùy My hiện đang theo học ngành Truyền thông Báo chí tại Đại học Stanford, Mỹ. Còn Hà Quế My cũng đang sinh sống và học sản xuất phim tại Mỹ.

Hà Thùy My hiện đang theo học ngành Truyền thông Báo chí.

Hà Quế My lại chọn ngành học sản xuất phim tại Mỹ.

Hà Thùy My sở hữu nhan sắc có nhiều nét giống mẹ. Ngoài tiếng mẹ đẻ, cô nàng còn thành thạo 4 ngôn ngữ khác là tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Vào lúc rảnh, cô thích nấu ăn, đọc sách, du lịch... Cô cũng từng đóng trong MV Giữ em đi của ca sĩ Thùy Chi và Tiên Tiên.

Tiên Nguyễn - con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thuỷ Tiên

Tiên Nguyễn sinh năm 1997, là ái nữ nhà "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thuỷ Tiên. Mặc dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, thế nhưng Tiên Nguyễn vẫn luôn nỗ lực học tập. Cô hiện đang theo học thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại City, University of London.

Tiên Nguyễn hiện đang theo học ngành Quản trị Hàng không tại Mỹ.

Ngoài tập trung cho việc học, người đẹp sinh năm 1997 còn có niềm đam mê đối với thời trang cao cấp. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện và tuần lễ thời trang lớn nhỏ và thường được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu.

Anh Sa - con gái Hoa hậu Giáng My

Hoa hậu Giáng My cũng có một cô con gái xinh đẹp tên là Anh Sa (27 tuổi). Cô nàng được khen ngợi vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp giống mẹ, tuy nhiên Anh Sa không tham gia showbiz mà chỉ tập trung việc học. Cô nàng từng theo học ngành tiếp thị tại Đại học Lehigh tại Pennsylvania, Mỹ. Hiện nay, cô đang quản lý công ty riêng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho tập đoàn của gia đình.

Cô từng học ngành tiếp thị tại Mỹ và đang phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.

Alex - Con gái diễn viên, MC Thanh Mai

Alex - Con gái diễn viên, MC Thanh Mai mới bước qua tuổi 19 tuổi. Cô nàng hiện đang theo học ngành marketing tại Mỹ và dự định sẽ trở thành doanh nhân trong tương lai. MC Thanh Mai tiết lộ con gái giống cô ở tính ngăn nắp, thích đọc sách và rất tình cảm.