Nhan sắc chủ nhân vương miện Hoa khôi Hà Nội 2022

Vũ Thu Trà My luôn được đánh giá là thí sinh toàn diện ngay từ những vòng đầu tiên tại cuộc thi năm nay. Với sự thể hiện xuất sắc qua các vòng, không hề bất ngờ khi Vũ Thu Trà My đã trở thành Hoa khôi của Miss & Mister 2022. Được biết, trước đó, Trà My cũng đã từng chinh phục thành công ngôi vị Hoa khôi Ảnh Hà Nội 2019.