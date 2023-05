Nhan Phúc Vinh khác lạ trong phim mới

(VTC News) -

Bộ phim Nhà mình lạ lắm! vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên. Trong đó, ấn tượng nhất là nhân vật do Nhan Phúc Vinh thủ vai: Một anh chàng có vẻ bảnh bao, ngồi đĩnh đạc trong một không gian đậm chất “thế giới ngầm”.

Tiếp đó, không gian xung quanh bắt đầu mở ra, với sự xuất hiện lần lượt của các thành viên trong gia đình. Họ dần dần tập trung tại bàn tiệc tối thịnh soạn trong một ngôi nhà vương giả và cùng chào đón nhân vật trung tâm của gia đình là cô bé Thanh Mỹ, được phục sức như một công chúa nhỏ.

Điều kỳ lạ là, Thanh Mỹ luôn giữ một biểu cảm lạnh nhạt qua đôi mắt vô hồn, bất chấp sự hồ hởi nồng nhiệt có phần hơi “lố” của các thành viên người lớn còn lại.

Nhan Phúc Vinh với tạo hình khác lạ trong phim mới.

Hàng loạt hình ảnh với tiết tấu dồn dập trong teaser cho thấy mỗi thành viên trong gia đình đều đang lén lút theo dõi, thực hiện một âm mưu hay che giấu một bí mật nào đó. Tất cả tạo nên một bầu không khí mờ ám, thậm chí ẩn ý một sự “nguy hiểm” đang rình rập ngôi biệt thự bề thế này.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, Huân là nhân vật khiến anh tốn công tìm kiếm nhất trong toàn bộ dàn diễn viên của phim.“Khó nhất chắc chắn là nhân vật chính của phim - Huân, một anh Phó Đạo diễn ‘lừng danh’ trong giới làm phim. Cuối cùng, tôi đã đặt niềm tin vào Nhan Phúc Vinh, một người chuyên trị những vai nam thần, không hề… liên quan tới nhân vật Huân kia. Và thế là tôi đã có cơ hội được thấy một Nhan Phúc Vinh khác hoàn toàn từ xưa tới giờ. Anh ấy khiến tôi yêu nhân vật Huân kinh khủng”, Đinh Tuấn Vũ bày tỏ.

Trước đến nay, hình tượng Nhan Phúc Vinh thường được gắn liền với những nhân vật công tử bảnh bao, si tình. Lần thử sức cùng một nhân vật có hơi hướng “đường phố” với tâm tư phức tạp như Huân hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho khán giả.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết thêm, Nhan Phúc Vinh luôn là một diễn viên có sự nghiêm túc tuyệt đối với nghề diễn và không ngại thử sức với những vai diễn mới lạ, độc đáo. “Dù từng cộng tác, tôi vẫn bị Vinh nhiều lần làm cho bất ngờ trong quá trình bấm máy Nhà mình lạ lắm! Anh ấy không đơn giản là ‘nhập vai’ mà gần như khiến tôi phải thắc mắc tự hỏi rằng: ‘Mình đang nói chuyện với Vinhhay Huân đây?”, đạo diễn kể.

"Nhà mình lạ lắm!" còn có sự tham gia của NSND Trung Anh.

Nhà mình lạ lắm! xoay quanh một gia đình đặc biệt. Những “người thân xa lạ” sẽ chung sống “hoà thuận” bên nhau, cùng chăm sóc cô bé Thanh Mỹ, người vừa mất đi toàn bộ trí nhớ và đang đối mặt với những sang chấn tâm lý nặng nề sau vụ tai nạn thảm khốc. 8 con người, 8 màu sắc, 8 tính cách trái dấu, nhiều điều dở khóc dở cười xảy ra liên tục ngăn cản nỗ lực sống hoà bình hạnh phúc của họ.

Đây là dự án phim dài tập thứ 4 được Truyền Hình K+ đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K+ORIGINAL. Phim lên sóng độc quyền trên mọi nền tảng của K+ vào tháng 7 năm nay.

Trước đó, nhiều tác phẩm từng được K+ đầu tư sản xuất cũng gây tiếng vang như Mẹ ác ma cha thiên sứ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn với sự tham gia đóng chính của Minh Hằng, Trại hoa đỏ do Victor Vũ đạo diễn – đánh dấu lần đầu làm phim dài tập của anh, Bếp Trưởng tới! do Văn Công Viễn đạo diễn với sự tham gia của “nàng thơ” Phương Anh Đào.

Một số hình ảnh ấn tượng trong phim "Nhà mình lạ lắm!".

Linh Lan