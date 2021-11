(VTC News) -

Con số này được tính bằng chênh lệch giữa tuổi thọ của người dân vào năm 2020 so với tuổi thọ dự kiến dựa theo xu hướng giai đoạn 2005-2019.

Đây là một phần của nghiên cứu được thực hiện ở 37 quốc gia, vùng lãnh thổ do nhóm nghiên cứu của Đại học Oxford dẫn đầu.

Nhân loại mất hơn 28 triệu năm tuổi thọ vì COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Các nhà nghiên cứu phát hiện tuổi thọ ở cả nam và nữ giảm ở tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trừ New Zealand, Đài Loan và Na Uy.

Không có sự thay đổi nào ở Đan Mạch, Iceland và Hàn Quốc. Tuổi thọ ở Anh trung bình giảm 1 năm.

"Hơn 28 triệu năm tuổi thọ mất đi vào năm 2020 ở 31 quốc gia, với tỷ lệ ở nam giới cao hơn nữ giới. Số năm tuổi thọ bị mất đi do đại dịch COVID-19 vào năm 2020 cao hơn gấp 5 lần so với so năm tuổi thọ bị mất đi liên quan tới đại dịch cúm năm 2015", nhóm tác giả cho hay.

Thống kê cho thấy, nam giới bị mất 17,3 triệu năm sống, ở nữ giới là 10,8 triệu năm.

Các con số này được đưa ra sau ước tính 5 triệu người trên thế giới chết vì đại dịch.

Tuy nhiên, WHO cho rằng con số thực tế còn cao hơn thế.