Nhận gần 30 tỷ đồng từ cựu Chủ tịch AIC, 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đưa cho vợ

(VTC News) -

Theo kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC) đã tìm cách đưa hối lộ đối với cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Kết luận điều tra nêu, trong quá trình tham gia và trúng thầu tại dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp đưa tiền và chỉ đạo Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc AIC) đưa cho Trần Đình Thành (cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai) 6 lần với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng; đưa Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) 14 lần với tổng số 14,5 tỷ đồng; đưa Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) 6 lần với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng vì đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán tại các gói thầu...

Tổng cộng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đưa hối lộ hơn 43 tỷ đồng cho quan chức Đồng Nai.

Theo lời khai của cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Đình Thành và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, nhận gần 30 tỷ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà, hai cựu lãnh đạo tỉnh đều mang về đưa vợ và giữ một phần để chi tiêu cá nhân.

Bị can Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái.

Cụ thể, từ năm 2009 - 2020, bị can Đinh Quốc Thái đã 14 lần nhận 14,5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tuấn vì đã tạo điều kiện cho Công ty AIC được trúng các gói thầu cung cấp thiết bị y tế đối với Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và trong quá trình thực diện việc bàn giao, lắp đặt thiết bị...Tất cả những lần nhận tiền đều là tiền mặt, mệnh giá 500.000 đồng.

Đối với số tiền 14,5 tỷ đồng nêu trên, Thái khai một phần đưa cho vợ để đóng tiền học cho 2 con gái du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay; số tiền còn lại, Thái sử dụng cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình. Do không ghi lại, Thái không nhớ được chi tiết việc sử dụng số tiền này.

Cơ quan công an xác định, lời khai của vợ của bị can Thái phù hợp với lời khai của bị can. Vợ bị can tự nguyện cung cấp các tài liệu liên quan đến các chi phí học tập của 2 con tại Mỹ. Khi đưa tiền cho vợ, Thái không nói nguồn gốc tiền từ đâu mà có.

Đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, sau khi nhận từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Đình Thành khai phần lớn đưa cho vợ để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Một phần Thành giữ lại để sử dụng chi tiêu cho cá nhân. Do không có sổ sách ghi chép lại nên Thành không nhớ cụ thể đã đưa vợ bao nhiêu và giữ lại chi tiêu vào việc gì. Mỗi lần đưa tiền, Thành không nói cho vợ biết nguồn gốc số tiền này từ đâu.

Vợ bị cáo khai nhận, trong thời gian từ năm 2010- 2015, Thành có một số lần đưa tiền cho mình giữ để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Vợ bị can Thành tự nguyện cung cấp sao kê các tài khoản, kết quả xác định trong thời gian trên, thể hiện vợ bị can gửi tiết kiệm với số tiền từ 500 triệu đến 10 tỷ đồng tại Ngân hàng VCB, VietinBank, BIDV.

Trước thời điểm khởi tố bị can, gia đình bị cáo Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái đã nộp lại toàn bộ số tiền 29 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.