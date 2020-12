Nhận định trận Leicester City vs Man Utd: Quỷ đỏ chiếm ngôi nhì

(VTC News) -

Manchester United đang tận hưởng giai đoạn thi đấu thăng hoa nhất trong nửa cuối năm 2020. Sau thất bại cay đắng ở Champions League, đội bóng của HLV Ole Solskjaer trở lại với 7 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh (thắng 6), giành 19/21 điểm tối đa để tiến từ vị trí giữa bảng lên nhóm dẫn đầu.

Kỳ lạ hơn, Man Utd lại chơi ấn tượng trên sân khách hơn nhiều so với sân nhà. 10 trận đấu gần nhất phải đá ngoài khuôn khổ Old Trafford, Quỷ đỏ thắng cả 10 - kỷ lục ở Ngoại hạng Anh. Man Utd vừa có thể vùi dập đối thủ (thắng Leeds United 6-2), vừa có thể ngược dòng khi đã thắng ngược Southampton, West Ham hay Everton.

Man Utd đang bay cao.

Dù lối chơi chưa tiệm cận mức độ hoàn hảo, nhưng Man Utd lại ghi điểm ở tinh thần thi đấu. "Ngược dòng nhiều lần thì chắc chắn không phải trùng hợp. Các cầu thủ của tôi luôn được xốc lại tinh thần và chiến đấu tới phút cuối", HLV Solskjaer chia sẻ.

Man Utd của chiến lược gia người Na Uy là phiên bản giống với Man Utd của Sir Alex Ferguson hơn cả, khi luôn định đoạt chiến thắng ở khoảng thời gian cuối trận.

HLV Solskjaer còn may mắn khi đúng giai đoạn khó khăn, Bruno Fernandes lại ổn định đến đáng ngạc nhiên. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang làm mọi công đoạn ở Old Trafford, từ cầm nhịp, điều tiết, kiến tạo đến ghi bàn. 13 trận qua, Bruno in dấu giầy vào 14 bàn thắng của đội nhà, với 9 bàn và 5 đường kiến tạo.

Mỗi khi Man Utd gặp khó, sẽ có một vài cầu thủ tỏa sáng, như Scott McTominay ở vòng trước với Leeds hay Edinson Cavani trước Southampton. Không cần xuất sắc về thế trận, chỉ cần hơn về yếu tố con người, Man Utd có trọn vẹn 3 điểm.

Bruno (giữa) là cảm hứng của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, để đánh bại Leicester City, Man Utd sẽ cần nhiều hơn là khoảnh khắc ngôi sao của các cá nhân. "Bầy cáo" đang là một trong những CLB được tổ chức tốt nhất Ngoại hạng Anh. Dưới thời Brendan Rodgers, Leicester định hình được phong cách chơi bóng khi pressing rất mạnh trên phần sân đối thủ, phòng ngự chặt và phản công nhanh.

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham vòng trước là minh chứng hoàn hảo cho sức mạnh của Leicester. Đội bóng áo xanh khiến bộ đôi Harry Kane - Son Heung-min phải "tắt tiếng" với thế trận phòng ngự khoa học.

Leicester khác với Leeds hay West Ham. Đội bóng của Rodgers có nhân tố phù hợp để đá "cửa dưới" và luôn sẵn sàng trừng phạt các đội bóng lớn.

Leicester vừa hạ đo ván Tottenham.

Giải mã Leicester là thách thức cho bất cứ đội mạnh nào ở Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu Man Utd muốn tấn công dồn dập, hãy nhớ bài học của Manchester City - đội thảm bại 2-5 trước Leicester trên sân nhà. Phòng ngự chặt như Tottenham cũng chưa chắc là cách tiếp cận hay.

Man Utd cần sự uyển chuyển và toàn diện để kiếm trọn 3 điểm, ngoài việc tiếp tục đặt niềm tin vào Bruno ở trận này. Chìa khóa giải mã chiến thắng cho hai đội sẽ tiếp tục nằm ở khu trung tuyến, khi cả Man Utd và Leicester đều ra sân với hàng tiền vệ đông đảo.

Quỷ đỏ cần một trận thắng để gây sức ép với Liverpool. Trận đấu ở King Power tối nay có thể là những gì thầy trò Solskjaer cần.

Dự đoán: 1-2