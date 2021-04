Nhận định Leeds vs Man Utd: 'Quỷ đỏ' mở tiệc bàn thắng

(VTC News) -

Manchester United đang đi đúng hướng ở mùa giải 2020/2021. Dù bị loại sớm khỏi Champions League song thầy trò HLV Ole Solskjaer bù đắp lại cho người hâm mộ bằng những màn trình diễn thuyết phục ở Ngoại hạng Anh.

Quỷ đỏ đã bất bại ở sân chơi này suốt 3 tháng, qua đó tràn đầy hy vọng bảo vệ vé dự Champions League nếu thắng Leeds United ở trận đấu lúc 20h tối nay 25/4. Man Utd đang hơn đội xếp thứ 5 (West Ham) 11 điểm. Man Utd giành thêm 3 điểm trước Leeds, khoảng cách sẽ nới rộng lên 14, rất khó san lấp khi giải chỉ còn 5 vòng.

Man Utd (áo đỏ) đang thăng hoa.

Điểm chung ở những chiến thắng của Man Utd trong thời gian qua là dù chơi không áp đảo đối thủ nhưng bằng cách này hay cách khác, đội bóng của Solskjaer luôn thắng. Màn ngược dòng đánh bại Tottenham trên sân khách, hay chiến thắng với 2 bàn ở những phút cuối trước Burnley là minh chứng cho bản lĩnh Quỷ đỏ.

Man Utd đang đến gần hai mục tiêu trong phần còn lại: Giữ vị trí á quân và vô địch Europa League. Pogba cùng đồng đội đang có 66 điểm, hơn Leicester City 7 điểm, con số đủ an toàn để rộng đường tính toán. Ở Europa League, Man Utd đã vào bán kết để so tài với AS Roma. Nhìn chung, đoạn đường trước mắt đội bóng áo đỏ rất thuận lợi.

Khi các trụ cột như Marcus Rashford, Bruno Fernandes gặp vấn đề, lần lượt Paul Pogba và Edinson Cavani đã thể hiện được giá trị. HLV Solskjaer đang có trong tay nhiều hảo thủ tấn công đạt phong độ rất cao. Trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi (lần đầu ở mùa giải này) cũng là cơ hội để nửa đỏ thành Manchester sạc lại năng lượng.

Man Utd ghi 6 bàn vào lưới Leeds ở trận lượt đi.

Do đó, bất chấp phải cày ải trên nhiều đấu trường, Man Utd cũng đủ lực để chơi tất tay với Leeds United. Ở trận lượt đi, Quỷ đỏ từng đánh bại đối thủ với tỷ số 6-2. Một Leeds lấy công bù thủ và chơi tấn công cuồng nhiệt là "mồi ngon" để Man Utd triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường.

Tất nhiên, đoàn quân của Marcelo Bielsa không còn "ngây thơ" như 6 tháng trước. Leeds được tổ chức tốt hơn, siết chặt lại khâu phòng ngự và được thúc đẩy để thi đấu với tinh thần chiến binh.

Leeds vừa đánh bại Manchester City trong thế thiếu người và cầm hòa Liverpool. Đã chắc chắn trụ hạng, nên đội bóng áo trắng càng có tinh thần thoải mái để biến mỗi trận đấu thành một sân khấu trình diễn.

Khi không chịu sức ép nào, đội bóng có tôn chỉ tấn công và pressing bằng lối đá giàu năng lượng như Leeds sẽ rất nguy hiểm. Song, Man Utd của Solskjaer đã quen đối diện với khó khăn.

Leeds vừa thắng Man City.

3 tháng qua, đội chủ sân Old Trafford thắng các đối thủ đến từ nhiều trường phái, từ tấn công như Man City, phản công như West Ham, Tottenham hay phòng ngự như Burnley, Brighton & Hove Albion. Man Utd chưa có lối chơi nhuần nhuyễn, nhưng HLV Solskjaer cùng cộng sự luôn có giải pháp tối ưu để giải quyết từng trận.

Vì vậy, trọn vẹn một tuần nghỉ trước cuộc so tài với Leeds là khoảng lặng cần thiết để Man Utd nắm bắt đối thủ, qua đó đề ra đấu pháp phù hợp. Để đánh bại tập thể gắn kết của HLV Bielsa, Man Utd cần phòng ngự chắc chắn và tận dụng khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao.

Với tâm thế thoải mái, cả hai sẽ tạo ra bữa tiệc tấn công thịnh soạn tại Elland Road tối nay.

Dự đoán: 2-3