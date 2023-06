Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Ấn Độ: Chờ tài HLV Hoàng Anh Tuấn

(VTC News) -

U17 Việt Nam bắt đầu hành trình ở vòng chung kết giải U17 châu Á 2023 bằng cuộc đọ sức với U17 Ấn Độ. Rơi vào bảng đấu có U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan, trận đấu ra quân rõ ràng là thử thách có độ khó thấp nhất với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

So với U17 Nhật Bản hay U17 Uzbekistan, U17 Ấn Độ rõ ràng là đối thủ dễ chịu hơn. Các đội tuyển Việt Nam thường được đánh giá cao hơn Ấn Độ. Tuy nhiên, với các trận đấu ở giải trẻ, sự chênh lệch về trình độ đôi khi không được thể hiện thành kết quả trên sân do sự thiếu ổn định của các cầu thủ non kinh nghiệm.

U17 Việt Nam ra quân ở VCK U17 châu Á 2023.

U17 Ấn Độ chuẩn bị tốt cho vòng chung kết U17 châu Á. Họ đá 5 trận giao hữu trước nhiều đối thủ châu Âu, hoà U17 Real Madrid và 2 lần thắng U16 Atletico Madrid. Trước đó, U17 Ấn Độ vượt qua vòng loại bằng các chiến thắng ấn tượng trước Maldives, Kuwait hay Myanmar. HLV Bibiano Fernandes mang đến làn gió mới cho U17 Ấn Độ khi ông áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thiên về tấn công.

U17 Ấn Độ có các cầu thủ chơi tốt ở hàng tiền vệ như Tirkey hay Meitei. Ba cầu thủ trên hàng công là tiền đạo trái Lalpekhlua, tiền đạo cắm Panwar và đội trưởng Singh chơi ở hàng lang phải. Đây là các mũi công chủ lực của đội bóng này.

Trong khi đó, U17 Việt Nam nhận được nhiều kì vọng khi người dẫn dắt các cầu thủ trẻ là HLV Hoàng Anh Tuấn. U17 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng như thủ thành Đình Hải, các cầu thủ như Long Vũ, Đình Thượng, Công Phương, Công Hậu đều có kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ quốc tế vài năm qua.

Đặc biệt, HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay con bài đặc biệt mang tên Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ của HAGL sở hữu chiều cao lên đến 1m91. Quang Kiệt được đào tạo ở vị trí trung vệ nhưng hoàn toàn có thể đá tiền đạo nếu cần.

Với đội hình có nhiều điểm sáng, U17 Việt Nam rõ ràng sẽ đặt mục tiêu chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng với cách biệt bàn thắng lớn. Đây là toan tính phù hợp trước khi Công Phương và đồng đội bước vào 2 trận đấu khó khăn gặp U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan.

Dự đoán: U17 Việt Nam 3-1 U17 Ấn Độ

Mai Phương