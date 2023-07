Nhận định bóng đá nữ Việt Nam vs New Zealand: Thử thách chủ nhà World Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự World Cup bằng trận đấu giao hữu với đối thủ có trình độ cao. Lần này, đối thủ của HLV Mai Đức Chung và các học trò là New Zealand - chủ nhà của World Cup bóng đá nữ 2023.

Màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu với đội tuyển Đức cách đây 2 tuần tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ. Nếu tiếp tục chơi tốt như vậy, Huỳnh Như và đồng đội sẽ không bỡ ngỡ khi bước vào giải đấu chính thức.

Đội tuyển Việt Nam thể hiện tốt trong trận giao hữu với Đức.

Sự cải thiện rõ rệt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam sau chuyến tập huấn châu Âu chính là thể lực. Việc duy trì ổn định lối chơi và ghi bàn từ tình huống bứt tốc phản công trước đội tuyển Đức cho thấy rõ điều đó. Nhìn chung, nếu thi đấu ở phong độ tốt nhất, đội tuyển Việt Nam có thể theo được nhịp chơi bóng của các đối thủ mạnh.

Ở màn tập dượt lần này của đội tuyển Việt Nam, độ khó từ đối thủ giảm đi nhưng thách thức về thời tiết tăng lên. Sau vài buổi tập dưới trời mưa lạnh, trận đấu này là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung làm quen với bầu không khí World Cup ở New Zealand.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội bóng xếp hạng 26 thế giới. New Zealand là chủ nhà World Cup 2023, do đó họ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho đội tuyển quốc gia. HLV và cầu thủ New Zealand đều nghiêm túc nhìn nhận trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

New Zealand cần chiến thắng để tạo tâm lý tự tin sau chuỗi trận không thành công gần đây. Họ không thắng trong 10 trận đấu gần nhất (hòa 2 trận và thua tới 8 trận). Thực tế, những đối thủ của đội chủ nhà World Cup 2023 đều ngang tầm hoặc vượt trội về trình độ so với đội bóng này. Do vậy, đó chưa hẳn là cơ sở để đánh giá về năng lực chuyên môn.

So với đội tuyển Việt Nam, New Zealand được đánh giá cao hơn, dựa vào vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đối thủ mạnh hơn và có ưu thế về thể chất, điều người hâm mộ mong đợi ở đội tuyển Việt Nam là màn trình diễn tốt về tinh thần và lối chơi hợp lý giống như trận đấu với đội tuyển Đức.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs New Zealand

Đội tuyển Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh; Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Lương Thị Thu Thương, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu Thảo, Trần Hải Linh, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như

New Zealand: Esson, Riley, Stott, Bowen, Foster, Jale, Steinmetz, Hassett, Rennie, Wilkinson, Hand

Dự đoán: Việt Nam 0-1 New Zealand

Hàn Phong