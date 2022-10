Nhận định bóng đá Man Utd vs Newcastle vòng 11 Ngoại hạng Anh

(VTC News) -

Cuộc so tài Man Utd vs Newcastle là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Mùa trước, Man Utd từng đè bẹp Newcastle với tỷ số 4-1 trên sân Old Trafford, trong ngày Cristiano Ronaldo trở lại ấn tượng bằng một cú đúp bàn thắng. Tuy nhiên sau 1 năm, cán cân thực lực giữa hai đội không còn chênh lệch như trước.

Nhờ nguồn đầu tư dồi dào của giới chủ Ả Rập Xê Út với những bản hợp đồng chất lượng như Kierran Trippier, Dan Burn, Bruno Guimaraes, Nick Pope,... Newcastle đang chuyển mình.

Sự xuất hiện của HLV Eddie Howe trên băng ghế chỉ đạo cũng thổi vào lối chơi của Newcastle một luồng gió mới. "Chích chòe" không còn thi đấu theo bản năng, mà thi đấu đầy khoa học và toan tính.

Bruno Guimaraes cùng Newcastle đang bay cao.

Từ chỗ phải đua trụ hạng mùa trước, Newcastle chỉ thua 1 trong 9 trận đã đấu từ đầu giải, đang đứng vị trí thứ 6. "Chích chòe" có thể soán chỗ đứng thứ 5 của Man Utd nếu lấy trọn vẹn 3 điểm ở Old Trafford trong trận đấu lúc 20h tối nay (16/10).

Ở Ngoại hạng Anh, chỉ có Man City (chưa thua trận nào) là có số thất bại ít hơn Newcastle. Điều đó cho thấy, đội bóng của HLV Eddie Howe có thể thắng ít (mới thắng 3 trận sau 9 vòng), nhưng rất khó bị đánh bại. Đây là kiểu đối thủ sẽ đặt ra cho Man Utd bài toán nan giải.

"Quỷ đỏ" đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, vượt qua nhiều cửa ải khó nhằn như Liverpool hay Arsenal. Nhờ triết lý pressing ở cường độ cao của HLV Erik ten Hag, Man Utd đang dần đi vào quỹ đạo.

Nửa đỏ thành Manchester luân chuyển từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh và chơi phản công cũng tốt nhờ những mũi công tốc độ như Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Antony. Sự trở lại của Cristiano Ronaldo với bàn thứ 700 ở cấp độ CLB sau pha lập công vào lưới Everton vòng trước cũng giúp HLV Erik ten Hag có thêm lựa chọn.

Man Utd đáng sợ hơn khi Cristiano Ronaldo lấy lại phong độ.

Song, Man Utd chưa phải đội bóng hoàn thiện để hướng tới cuộc đua danh hiệu, bởi "Quỷ đỏ" còn thiếu ở khả năng áp đặt thế trận và gây sức ép dồn dập trong 90 phút. Các học trò của Erik ten Hag có thể giỏi ở khâu phản công hay tận dụng sai sót của đối thủ, nhưng đứng trước những khối phòng ngự lùi sâu, Man Utd thường chơi bế tắc.

Trận thắng 1-0 vất vả trước Omonia Nicosia hay 2-1 trước Everton, những đội bóng phòng ngự với số đông ở phần sân nhà, cho thấy "Quỷ đỏ" còn nhiều việc phải làm. Đối đầu với Man Utd ở trận đấu tối nay là một Newcastle không chỉ phòng ngự chắc chắn (chỉ 2 trong 9 trận từ đầu mùa thủng lưới nhiều hơn 1 bàn), mà còn tấn công ấn tượng.

HLV Eddie Howe vừa xây dựng cho Newcastle lối đá hiện đại dựa trên cặp hậu vệ cánh và tuyến tiền đạo chất lượng, vừa biến hóa ở những trận đấu lớn, thể hiện khi còn dẫn dắt đội bóng có tiềm lực hạn chế như AFC Bournemouth. Ở mùa giải này, Newcastle đã cầm hòa Man City với tỷ số 3-3 và chỉ thua với cách biệt 1 bàn trên sân Liverpool.

Với tập thể mạnh hơn nhiều so với Bournemouth trước kia, HLV Howe đủ khả năng gây khó dễ cho Man Utd ở trận đấu tối nay.

Nếu đẩy cao đội hình áp đặt thế trận, Man Utd có nguy cơ dính đòn trừng phạt khi Newcastle có nhiều ngòi nổ đa dạng như Callum Wilson, Miguel Almiron hay Joseph Wilock. 1 điểm cho mỗi đội là kịch bản dễ xảy ra, trong bối cảnh Man Utd cần thêm thời gian để hoàn thiện thành "cỗ máy chiến thắng", còn Newcastle đủ khó chịu để ngáng đường đối thủ.

Dự đoán: 1-1