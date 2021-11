Nhận định bóng đá Man City vs PSG vòng bảng Champions League

(VTC News) -

Cuộc đối đầu Man City vs PSG là trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng A. Cả hai đội bóng đều tạo ra được khoảng cách an toàn so với 2 đối thủ còn lại của bảng đấu và có thể cùng nhau đi tiếp ngay sau lượt đấu áp chót.

Tấm vé vào vòng loại trực tiếp của Champions League đang ở rất gần Manchester City và Paris Saint-Germain ở lượt đi, vấn đề là đội nào đứng đầu bảng. Đội bóng Anh thua trận lượt đi nhưng sau 4 lượt trận, chính họ mới là những người đang giữ vị trí số một.

Man City vẫn thể hiện phong độ xuất sắc trong thời gian gần đây đê chứng minh 2 thất bại liên tiếp cuối tháng 10 chỉ là tai nạn. Trong 3 trận gần nhất, thầy trò HLV Pep Guardiola toàn thắng với 9 bàn vào lưới đối phương và chỉ lọt lưới một lần duy nhất.

Man City nhanh chóng tìm lại phong độ sau 2 trận thua liên tiếp.

Trên sân nhà mùa này, Man City chỉ hòa một, thua một trong 9 trận đấu. Trong tất cả 7 chiến thắng tại Etihad của nhà đương kim á quân Champions League, họ đều ghi được ít nhất 2 bàn và có đến 4 trận giữ sạch lưới.

Trong khi đó, PSG vẫn chật vật từ Ligue 1 đến Champions League. Dù vẫn đứng đầu và tạo ra khoảng cách lớn so với phần còn lại ở giải trong nước, cách mà đội chủ sân Parc des Princes giành những chiến thắng chưa thể khiến các cổ động viên an tâm.

Điểm mạnh lớn nhất cũng là vẫn đề nan giải nhất đối với PSG. Họ có quá nhiều ngôi sao đẳng cấp hàng đầu và HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa thể tìm ra cách tối ưu để phát huy được bộ ba Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar khi họ có mặt trên sân cùng lúc.

Messi dần bắt nhịp với PSG.

Đội hình dự kiến

Man City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Foden

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Neymar

Dự đoán: Man City 2-1 PSG

Man City không có cả 2 cầu thủ sáng tạo tốt nhất. Kevin De Bruyne mắc COVID-19 trong khi Jack Grealish chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Khả năng tạo cơ hội của đội chủ nhà những trận gần đây được duy trì nhờ phong độ ấn tượng của Bernardo Silva và Joao Cancelo.

Trận đấu này là thử thách cho khả năng chịu sức ép của PSG, bởi bộ ba tấn công của họ sẽ không hỗ trợ phòng ngự. Nhưng việc Messi, Neymar và Mbappe có mặt trên sân cũng đảm bảo rằng PSG luôn có thể gây ra nguy hiểm khi họ bẻ gãy được đường tấn công của đối thủ để đưa bóng lên phía trên.