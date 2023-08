Nhận định bóng đá Man City vs Newcastle: Chờ cú sốc đầu tiên

(VTC News) -

Man City chạm trán Newcastle là một trong 2 trận cầu đinh ở vòng 2 Ngoại Hạng Anh. Newcastle - với những bước phát triển bài bản nhờ được chủ sở hữu giàu có hậu thuẫn - vươn mình trở thành một đội bóng mạnh của giải đấu.

Man City chứng minh sức mạnh của nhà đương kim vô địch với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Burnley. Erling Haaland tỏa sáng với 2 bàn thắng sau 2 cú dứt điểm. Trong khi đó, Newcastle cũng đánh bại Aston Villa với tỉ số đậm, trong đó có dấu ấn đậm nét của Alexander Isak.

Haaland là hy vọng của Man City.

So chất lượng đội hình và số lượng ngôi sao, Man City nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Newcastle không phải là đội bóng yếu. Mặt khác, Man City không ở trạng thái tốt nhất vào lúc này. Đây chính là cơ hội thuận lợi để Newcastle tạo nên cú sốc đầu tiên trong mùa giải.

Chính từ trận thắng Burnley, HLV Pep Guardiola mất sự phục vụ của Kevin De Bruyne. Ngôi sao người Bỉ rời sân chỉ sau hơn 20 phút thi đấu. Đây là bài toán lớn nhất mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần đưa ra lời giải khi Man City đối đầu với Newcastle United.

Bên cạnh đó, John Stones và Ruben Dias chắc chắn vắng mặt ở vòng 2. Bernardo Silva cũng gặp vấn đề. Đó là lí do Man City liên hệ gấp để chiêu mộ Lucas Paqueta từ West Ham, nhưng thương vụ chưa thành công.

Newcastle là đối thủ hoàn toàn khác so với Burnley. Việc Newcastle giành quyền dự Cúp C1 - Champions League hoàn toàn không phải do may mắn mà đó là thành quả của nỗ lực và tài thao lược của HLV Eddie Howe. Đội bóng này thi đấu hiệu quả, mạnh mẽ ở tốc độ rất cao và thể hiện phong cách chơi bóng rất rõ ràng.

Alexander Isak là chân sút chủ lực của Newcastle mùa này. Nhưng, các vệ tinh của đội bóng áo sọc đen trắng cũng là những người có khả năng tạo đột biến. Anthony Gordon, Harvey Barnes, Miguel Almiron dù chưa phải ngôi sao lớn nhưng họ cũng là những cầu thủ chất lượng cao với những "ngón đòn" riêng.

Man City sẽ phải đối diện với một đội bóng chơi bóng theo hình khối vững chắc. Không dễ để Haaland và đồng đội có thể ghi bàn, nhất là khi "cỗ máy chuyền bóng" Kevin De Bruyne vắng mặt.

Dự đoán: Man City 2-1 Newcatsle

Đội hình dự kiến Man City vs Newcastle

Man City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Lewis, Rodri, Kovacic, Bernardo, Foden, Alvarez, Haaland.

Newcatsle: Nick Pope, Kieran Trippier, Schar, Botman, Burn, Sandro Tonali, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Isak, Barnes.