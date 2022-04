Nhận định bóng đá Liverpool vs Villarreal bán kết Champions League

(VTC News) -

Vòng bán kết Champions League 2021/22 chứng kiến những màn đọ sức giữa đại diện của bóng đá Anh và Tây Ban Nha. So với cặp đấu Man City vs Real Madrid, cặp Liverpool vs Villarreal chênh lệch hơn hẳn. Nhưng, ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, không đội bóng nào tầm thường.

Sức mạnh của Liverpool

Liverpool đang ở giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải 2021/22 khi những cuộc đua vô địch đến chặng nước rút. The Kop vẫn còn nguyên hy vọng giành cú ăn 4. Thầy trò HLV Jurgen Klopp có cúp Liên đoàn, lọt vào chung kết FA Cup, bán kết Champions League và khoảng cách giữa họ và Man City ở Ngoại Hạng Anh cũng chỉ là một điểm.

Liverpool đang có phong độ cao ở mọi đấu trường.

Điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực rất lớn đè nặng lên đội bóng vùng Merseyside. Liverpool vừa phải chật vật để giành được 3 điểm trước một đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng, với bàn thắng quyết định được ghi bởi Divock Origi.

Xét về lực lượng, Liverpool dĩ nhiên vẫn được đánh giá cao hơn, chưa kể tới lợi thế sân nhà. Lịch sử cũng tạm thời đứng về phía The Kop. Hai đội bóng từng gặp nhau tại bán kết Europa League mùa giải 2015/16. Liverpool thua 0-1 ở lượt đi nhưng thắng lại 3-0 trong cuộc tái đấu.

HLV Jurgen Klopp có trong tay lực lượng gần như đầy đủ nhất ở trận đấu tới. Roberto Firmino là trường hợp duy nhất không đảm bảo thể lực, song chiến lược gia người Đức không quá lo lắng khi Luis Diaz đang chơi cực hay. Trong khi dó, Mohamed Salah thừa khát khao bởi anh chỉ cần 3 bàn thắng tại Champions League nữa là đạt tới cột mốc 36 bàn của Sergio Aguero và Didier Drogba - 2 cầu thủ Ngoại Hạng Anh ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường số một châu Âu.

Tàu ngầm không chìm

Mặc dù có biệt danh là “Tàu ngầm vàng” nhưng Villarreal không hề chìm. Trái lại, họ chính là cái tên nổi bật nhất bên cạnh những đại gia của bóng đá châu Âu như Real Madrid, Manchester City và đối thủ sắp tới của họ - Liverpool.

Villareal loại Bayern Munich ở tứ kết.

Đội bóng được coi là "ngựa ô" của mùa giải năm nay đã hạ gục 2 đối thủ sừng sỏ là Juventus và Bayern Munich trên đường vào bán kết. Điều đó khiến cho mọi công thức so sánh sức mạnh trong cuộc đối đầu với Liverpool trở nên vô nghĩa.

Vượt qua Bayern Munich là chiến tích ấn tượng của Villarreal. Bởi vậy, đội bóng của HLV Unai Emery có đủ tư cách để vươn vai và đối diện thẳng mặt với Liverpool trong 2 trận đấu sắp tới. Villarreal có cơ sở để tin vào một kết quả tích cực tại Anfield - chính là những màn trình diễn trước đó của đội bóng này.

Về mặt lực lượng, đội bóng Tây Ban Nha không thể sử dụng Alberto Moreno vì chấn thương dây chằng. Ngoài ra, chân sút chủ lực của Villarreal là Gerard Moreno vẫn chưa bình phục chấn thương cơ đùi. Đó chắc chắn là tổn thất lớn cho hàng công của đội khách, dù HLV Emery từng nhiều lần phải xoay sở khi không có tiền đạo này trên sân.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Chukwueze, Danjuma

Dự đoán: Liverpool 2-0 Villarreal