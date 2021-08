Nhận định bóng đá Liverpool vs Chelsea vòng 3 Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Liverpool và Chelsea bước vào cuộc thư hùng ở vòng 3 Ngoại Hạng Anh với lưng vốn như nhau. Cả 2 đội đều trải qua 2 lượt đấu bằng những màn trình diễn thuyết phục với kết quả toàn thắng 2 trận, ghi 5 bàn và chưa lần nào thủng lưới.

Liverpool khẳng định họ đã trở lại là chính mình khi cơn bão chấn thương qua đi. Lực lượng của đội chủ sân Anfield trong cuộc tiếp đón Chelsea tối nay lại được bổ sung thêm Andy Robertson, người đã bình phục thần tốc sau 2 trận phải ngồi ngoài.

Liverpool toàn thắng 2 trận đầu mùa.

Cộng thêm sự trở lại của Fabinho, các cổ động viên Liverpool có thể an tâm hơn ở mặt trận phòng ngự. Bài toán khó hơn đối với HLV Jurgen Klopp là làm thế nào để xuyên thủng hàng thủ của Chelsea.

Kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Thomas Tuchel, Chelsea là đội có khả năng phòng ngự tốt nhất Ngoại Hạng Anh, không chỉ trên khía cạnh hạn chế số bàn thua. Nhà đương kim vô địch châu Âu có chỉ số xGA (thể hiện nguy cơ thủng lưới trong một trận đấu) chỉ là 0,68 bàn/trận mùa trước. Con số đó thậm chí còn được kéo xuống thấp hơn ở 2 trận đầu tiên mùa này, dù Chelsea chưa có N'Golo Kante.

Ở mặt trận tấn công, đương nhiên Romelu Lukaku hiểu rằng đối mặt với anh không còn là những hậu vệ ngây thơ như Arsenal tuần trước, mà là Virgil van Dijk. Dù vậy, sự có mặt của tiền đạo người Bỉ vẫn là yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt.

Chelsea khó bị đánh bại dưới thời HLV Tuchel.

Chưa nói đến khả năng săn bàn, Lukaku trước hết tạo ra sự mới mẻ cho Chelsea. Điều này trái ngược với cách chơi bóng đã thành công thức không còn xa lạ gì với Ngoại Hạng Anh mà Liverpool luôn thể hiện dưới thời HLV Jurgen Klopp.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Mane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku.

Dự đoán: Liverpool 1-1 Chelsea

Cả Liverpool và Chelsea đều rất giỏi trong việc hạn chế thời gian và không gian chơi bóng của đối thủ. Do vậy, trận đấu sẽ không có nhiều cơ hội rõ rệt. Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội ở Ngoại Hạng Anh, chỉ 3 trận có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Một thống kê khác ủng hộ nhận định này là 79% số trận đấu của Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel, toàn bộ các trận đấu lớn có số bàn thắng thuộc diện "xỉu 2,5". Chưa rõ sự xuất hiện của Lukaku có tạo ra khác biệt hay không.

Về mặt kết quả, đây có thể là trận đấu từ hòa đến thắng (với cách biệt tối thiểu) của Chelsea.

