Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs New Zealand bảng B Olympic Tokyo

Bóng đá trẻ Hàn Quốc đang thăng hoa rực rỡ trong giai đoạn 2018-2020. Năm 2018, Olympic Hàn Quốc vô địch ASIAD 2018 thuyết phục. Năm 2019, U20 Hàn Quốc gây sốc khi vượt mặt Argentina, Nhật Bản, Ecuador... để giành ngôi á quân U20 World Cup. Năm 2020, đến lượt U23 Hàn Quốc đăng quang giải châu Á với thành tích toàn thắng.

Chỉ trong 3 năm, Hàn Quốc thống trị châu Á và tiệm cận ngôi vương thế giới ở các cấp độ bóng đá trẻ. Điều này phản ánh chiến lược đào tạo trẻ đúng đắn của bóng đá xứ kim chi.

Olympic Hàn Quốc là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng B.

Các CLB mạnh nhất Hàn Quốc như Jeonbuk Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, Suwon Samsung Bluewings,... đầu tư mạnh cho đào tạo trẻ và tạo điều kiện cho "măng non" thường xuyên ra sân tại K-League. Những cầu thủ trẻ giỏi nhất sẽ giành vé sang châu Âu thi đấu, mài giũa để tăng trình độ kỹ - chiến thuật.

Nếu thành công của Son Heung-min không phản ánh hoàn toàn năng lực đào tạo trẻ của Hàn Quốc do cầu thủ này là "Hàn Kiều" được đào tạo từ nhỏ ở nước ngoài, Lee Kang In đích thực là niềm tự hào của chiến lược "trồng người" của bóng đá Hàn Quốc.

Cầu thủ có cổ chân trái điệu nghệ cùng nhãn quang chiến thuật siêu đẳng đang chơi cho CLB Valencia (Tây Ban Nha) và được chờ đợi dẫn dắt Olympic Hàn Quốc tới vinh quang. Lần gần nhất bước ra sân chơi thế giới, Lee Kang In ghi 2 bàn, kiến tạo 4 bàn giúp U20 Hàn Quốc vào chung kết U20 World Cup.

Lee Kang In có tư duy chơi bóng ấn tượng.

Lứa U20 Hàn Quốc tỏa sáng rực rỡ ở giải này đang là nòng cốt dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Hak Bum tại Thế vận hội.

Bên cạnh Lee Kang In, HLV Kim còn Song Min Kyu - tiền vệ giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất K-League 2020 và ghi 6 bàn sau 17 trận mùa này cho CLB Jeonbuk Hyundai Motors (đương kim vô địch Hàn Quốc). Dẫn dắt hàng công Hàn Quốc là Hwang Ui Jo, chân sút ghi tới 17 bàn sau 36 trận cho ĐTQG.

Olympic Hàn Quốc cầm hòa Argentina và chỉ thua Pháp bởi sai lầm của một cá nhân. Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò Kim Hak Bum ở loạt trận chạy đà là lời đe dọa đầy sức nặng đến Olympic New Zealand.

Giành suất dự Thế vận hội nhờ thành tích tại châu Đại Dương - khu vực mà các đối thủ như Đảo Solomon, Đảo Samoa, Tonga,... quá yếu để New Zealand nâng cao thực lực. Đội bóng xứ kiwi "làm vua xứ mù", nhưng do thiếu sự cạnh tranh, các cầu thủ New Zealand hiếm khi được cải thiện trình độ.

Wood khó nâng bước Olympic New Zealand.

Ngoài Winston Reid - "lão tướng" từng chơi cho West Ham ở Ngoại hạng Anh cùng tiền đạo Chris Wood của Burnley, phần còn lại của New Zealand đang chơi cho các CLB vô danh.

Lối chơi đơn giản, chủ yếu dựa vào bóng dài của HLV Danny Hay khó đương đầu với một Hàn Quốc đa dạng và sắc sảo hơn nhiều trong tấn công. Olympic Hàn Quốc sẽ thắng để tạo bàn đạp chinh phục giấc mơ Thế vận hội.

Dự đoán: Olympic Hàn Quốc thắng 1-0