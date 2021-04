Nhận định bóng đá HAGL vs An Giang: Thầy trò Kiatisak thắng dễ

(VTC News) -

HAGL khởi đầu hành trình Cúp Quốc gia 2021 bằng cuộc đối đầu An Giang trên sân nhà. Trận đấu HAGL vs An Giang diễn ra lúc 17h hôm nay (23/4). Đây là cơ hội để HLV Kiatisak Senamuang có những tính toán về lực lượng sau nửa mùa giải căng thẳng ở V-League.

Thật khó nói về điểm yếu của HAGL, khi đội bóng phố núi đang có chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại và đứng đầu bảng V-League. Tuy nhiên, trong giai đoạn thắng như chẻ tre này, thầy trò HLV Kiatisak cũng bộc lộ rõ mặt hạn chế mà có thể trở thành mối đe dọa cho họ ở phần còn lại của mùa giải.

Một trong những nguyên nhân giúp HAGL bay cao là chưa có ca chấn thương nào, ngoài Tuấn Anh.

HLV Kiatisak chỉ sử dụng một bộ hung đội hình xuất phát từ đầu mùa giải. Zico Thái thi thoảng cho Nguyễn Trung Đại Dương đá chính thay Công Phượng. Những điều chỉnh ít ỏi trong số những vị trí còn lại chỉ được Zico Thái thực hiện khi có chấn thương hay án treo giò.

Dù vậy, trong một mùa giải mà các trận đấu diễn ra với mật độ dày, sa sút thể lực và chấn thương luôn là mối đe dọa thường trực. HAGL may mắn vì chưa có cầu thủ nào trong bộ khung chính bị chấn thương, ngoài Tuấn Anh.

Chiều sâu đội hình có thể là điểm yếu của HAGL. Trên ghế dự bị, đội bóng phố núi chỉ có một vài cái tên ở hàng tiền vệ là sáng giá. Xoay vòng đội hình là điều tất yếu HLV Kiatisak phải làm, và trận đấu với An Giang rơi đúng vào thời điểm thích hợp.

Làm sao để giữ các cầu thủ khỏe mạnh cũng là bài toán không dễ với Kiatisak.

Cuộc đối đầu trên sân Pleiku chiều nay là cơ hội để Zico Thái cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Thái Lan cũng có thể kiểm nghiệm những phương án dự phòng cả về chiến thuật lẫn nhân sự cho đội bóng phố núi.

Có thay đến nửa đội hình thì cán cân sức mạnh ở trận đấu này vẫn nghiêng hẳn về HAGL. Đối thủ của thầy trò HLV Kiatisak chưa biết đến mùi chiến thắng từ tháng 9 năm ngoái. Chuỗi 12 trận liên tiếp toàn hòa và thua của An Giang thậm chí dài hơn cả chuỗi trận bất bại hiện tại của HAGL.

Dự đoán: HAGL 2-0 An Giang