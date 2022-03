Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs TP.HCM vòng 4 V-League 2022

(VTC News) -

Hà Nội FC là đội duy nhất chưa thi đấu trận nào ở V-League 2022. Đội bóng Thủ đô bị hoãn trận đấu trong cả 3 vòng đầu tiên do COVID-19. Điều này đương nhiên gây bất lợi cho thầy trò HLV Chun Jae-ho, khi họ bắt nhịp với mùa giải muộn hơn các đối thủ.

Dù vậy, việc nghỉ thi đấu 3 vòng đầu tiên đối với Hà Nội FC cũng có mặt tích cực. Đội bóng Thủ đô có thêm 2 tuần để chuẩn bị, điều mà họ rất cần sau khi trải qua biến động bất ngờ sát ngày khai mạc mùa giải 2022.

Hà Nội FC chưa từng thua CLB TP.HCM.

Dẫn dắt Hà Nội FC lúc này là HLV Chun Jae-ho, người chỉ mới gia nhập cách đây chưa lâu. Vị chuyên gia Hàn Quốc không chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ giai đoạn chuẩn bị V-League 2022 trước đó, mà chỉ là người thay thế cho đồng hương Park Choong-kyun. Giai đoạn chuyển giao luôn tốn thời gian, đặc biệt với những đội bóng đề cao việc xây dựng lối chơi mang bản sắc riêng.

Lực lượng của Hà Nội FC ở V-League 2022 có những thay đổi đáng kể so với bộ khung quen thuộc những năm trước đây. Đội bóng Thủ đô sẽ sử dụng dàn ngoại binh mới hoàn toàn, cả ba đều là những cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, việc rất ít cầu thủ châu Âu thi đấu thành công ở Việt Nam là lý do để các cổ động viên Hà Nội FC chưa an tâm về họ, những người mới hoàn toàn với giải đấu.

Bên kia chiến tuyến, dù đã thi đấu 2 trận nhưng CLB TP.HCM vẫn chưa cho thấy tín hiệu tích cực trong màn trình diễn trên sân. Trong mùa giải đầu tiên sử dụng HLV nội kể từ khi lên hạng, CLB TP.HCM khởi đầu không thuận lợi với 2 trận hòa liên tiếp với lối chơi không mấy ấn tượng.

Đội bóng do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt chưa thể hiện được phong cách thi đấu rõ ràng. Bàn thắng duy nhất của CLB TP.HCM tính đến thời điểm hiện tại là cú sút xa mang đậm dấu ấn cá nhân của Võ Huy Toàn chứ không phải thành quả phối hợp theo bài vở.

Thành tích đối đầu với Hà Nội FC cũng là yếu tố khiến các cổ động viên đội khách lo lắng. Kể từ khi lên hạng V-League, CLB TP.HCM chưa bao giờ đánh bại được đội bóng Thủ đô. Thành tích tốt nhất của họ là trận hòa ở mùa giải 2019.

Đội hình dự kiến

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Việt Anh, Văn Xuân, Thái Quý, Đức Huy, Quang Hải, Văn Quyết, Ivancic, Djuro Zec

TP.HCM: Tiến Dũng, Brendon, Đình Khương, Văn Khoa, Tùng Quốc, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Trọng Long, Duy Anh, Mauricio, Samson.

Dự đoán: Hà Nội FC 1-0 TP.HCM