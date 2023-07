Nhận định bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh: Chờ Quang Hải tỏa sáng

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội sẽ đụng độ Hà Tĩnh trong trận mở màn giai đoạn 2 V-League 2023. Đây là trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng sở hữu hai trường phái khác biệt, một đội thiên về tấn công và đội còn lại rất mạnh về phòng ngự.

CLB Công an Hà Nội trở thành đội có hàng công mạnh nhất sau giai đoạn một với 29 bàn thắng. Chân sút John Cley của CLB Công an Hà Nội đang đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới với 9 bàn thắng. Phong độ tốt của các cầu thủ hàng công CLB Hà Nội đã giúp họ đứng đầu sau giai đoạn đầu tiên.

Ngôi đầu bảng của CLB Công an Hà Nội đang lung lay trước sức ép của các đội bóng phía sau.

Tuy nhiên hai trận gần nhất, CLB Công an Hà Nội thi đấu không tốt. Họ lần lượt nhận thất bại trước SHB Đà Nẵng (vòng 13 V-League 2023) và Nam Định (Cúp quốc gia 2023). Kết quả này khiến CLB Công an Hà Nội bị các đội bóng phía sau áp sát ngôi đầu, trong khi họ chỉ còn đấu trường V-League để níu giữ cơ hội giành danh hiệu mùa này.

Phong độ không tốt của CLB Công an Hà Nội đến đúng thời điểm ra mắt của 2 tân binh Filip Nguyễn và Quang Hải. Màn thể hiện của Filip Nguyễn là không tệ. Anh cho thấy đẳng cấp của một cầu thủ đến từ châu Âu với khả năng làm chủ vòng cấm và phản xạ nhanh nhạy. Tuy nhiên một mình anh không thể khỏa lấp cho những lỗ hổng mà hàng thủ để lộ ra.

Trong khi đó, màn trình diễn của Quang Hải thực sự đáng lo ngại. Anh chơi mờ nhạt trong hai trận đấu vừa qua. Anh gặp khó khăn trước sự theo kèm của cầu thủ đối phương. Bên cạnh đó Quang Hải chưa tìm được sợi dây liên lạc với các đồng đội. Điểm mạnh chớp thời cơ của Quang Hải cũng chưa được phát huy.

Đối thủ Hà Tĩnh là cơ hội tốt để Quang Hải tỏa sáng. Cho đến lúc này của mùa giải, Hà Tĩnh đã có thành tích khả quan. Trước mùa giải năm nay họ nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã "hạ cánh án toàn" khi bước vào giai đoạn 2.

Dù vậy phong độ gần đây của Hà Tĩnh không tốt. Họ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất. Và trận thắng đó là trước đối thủ Long An ở Cúp quốc gia. Ngoài ra Hà Tĩnh chơi không tốt trên sân khách. Họ chỉ hòa và thua khi rời xa sân Hà Tĩnh kể từ vòng 4.

Chưa tròn 1 tháng trước, Hà Tĩnh cũng nhận thất bại khi làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội. Dường như việc mất đi sự cổ vũ tinh thần của khán giả nhà khiến Hà Tĩnh không thể trình diễn thứ bóng đá máu lửa. Với những lí do đó, cơ hội giành điểm ở lần tái ngộ CLB Công an Hà Nội là không cao với đội bóng của HLV Thành Công.

Đội hình dự kiến CLB Công an Hà Nội vs Hà Tĩnh

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Tấn Sinh, Tiến Dụng, Văn Hậu, Văn Toản, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Phương, John Cley, Gustavo, Success.

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Văn Đức, Diallo, Văn Trâm, Janclesio, Paulo Pinto, Trung Học, Văn Hạnh, Quang Nam, Viết Triều, Văn Đức.

Văn Hải