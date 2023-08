Nhận định bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Hà Nội FC: Bước ngoặt cuộc đua vô địch

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội chạm trán Hà Nội FC tại vòng đấu áp chót của giai đoạn 2 V-League 2023. Thầy trò HLV Bozidar Bandovic đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn đối thủ một điểm. Vì vậy, đội giành chiến thắng trong màn đọ sức này sẽ chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Cuộc khủng hoảng lực lượng khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, sự trở lại của các trụ cột, đặc biệt là đội trưởng Văn Quyết ở giai đoạn nước rút giúp đội bóng này lấy lại phong độ.

Chân sút sinh năm 1992 vẫn là cảm hứng trên hàng công khi anh ghi bàn ở hai trong ba trận kể từ khi trở lại sau án treo giò. Không chỉ Văn Quyết, tân binh Caion cũng hòa nhập tốt khi liên tục lập công. Ở giữa sân, Đỗ Hùng Dũng cho thấy sự chắc chắn và đảm bảo tính cân bằng trong lối chơi của Hà Nội FC.

Hà Nội FC hồi sinh ở giai đoạn nước rút nhờ sự trở lại của các trụ cột.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an Hà Nội cho thấy sự thất thường về phong độ thời điểm này. Đội bóng ngành công an chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất và để mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC. Tuy nhiên những chiến thắng trước Bình Định hay Nam Định đều chưa thuyết phục.

Họ đánh bại Bình Định 1-0 nhờ bàn thắng của Hồ Tấn Tài. Tuy nhiên pha lập công đó xuất phát từ tình huống cố định. Ở trận đấu với Nam Định, CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà tung vào sân phần đa cầu thủ dự bị do lực lượng sứt mẻ bởi chấn thương.

CLB Công an Hà Nội vẫn kiểm soát bóng tốt nhưng họ gặp khó khăn trong khâu tiếp cận cầu môn đối phương. Nhân tố được kỳ vọng nhất là Nguyễn Quang Hải mờ nhạt và thường xuyên bị thay ra ở hiệp hai. Những ngôi sao khác như Lê Văn Đô, Nguyễn Xuân Nam, Vũ Văn Thanh không để lại nhiều ấn tượng. Rõ ràng, chất lượng chơi bóng của CLB Công an Hà Nội chưa tương xứng với dàn sao mà họ đã đem về.

Ở cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau án treo giò. Sự góp mặt của Văn Hậu cùng Quang Hải trong đội hình CLB Công an Hà Nội sẽ khiến trận đấu này thêm phần thú vị, đặc biệt là trường hợp của Quang Hải.

Đây là lần đầu tiên Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018 đối đầu với đội bóng cũ kể từ sau khi anh rời Hà Nội FC cách đây hơn một năm. Quang Hải chưa tìm lại được phong độ tốt nhất, hoặc HLV Flavio Cruz chưa biết cách phát huy tốt nhất năng lực của tiền vệ sinh năm 1997. Hơn ai hết, các đồng đội cũ hiểu rõ Quang Hải. Bởi thế, đây sẽ là trận đấu rất khó khăn đối với riêng cầu thủ này không chỉ về mặt cảm xúc.

Đội hình dự kiến CLB Công an Hà Nội vs Hà Nội FC

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hậu, Văn Toản, Quang Hải, Jhon Cley, Gustavo, Văn Đô, Văn Luân, Raphael.

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Xuân, Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh, Marcao, Hùng Dũng, Văn Quyết, Caion, Jevtovic, Tuấn Hải.

Dự đoán: CLB Công an Hà Nội 0-2 Hà Nội FC

